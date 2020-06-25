Salgın döneminde elde kalan Guinness marka biralarla Noel ağaçları gübrelenecek

BBC Türkçe

Yüz binlerce fıçı Guinness marka bira, Koronavirüs salgınında pub ve barlar kapalı olduğu için üreticinin elinde kaldı. Guinness'in sahibi Diageo adlı şirket, bu fıçılarda kalan biraların, Noel ağaçları için gübre olarak kullanılacağını açıkladı.

İrlanda'daki tesislerde salgın boyunca üretim 1916'daki eylemlerden bu yana en düşük seviyeye indirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında kapılarını kapatan barlardan ve publardan milyonlarca litre birayı geri alan şirket, bu biraların "doğayla barışık ağaçlandırma projesi" için kullanılacağını açıkladı.

İrlanda'da publar ve barlar, kapalı alanlarında sosyal mesafeyi koruyarak oturma ve ayakta müşteri kabul etmemek şartıyla 3 Temmuz'da açılıyor.