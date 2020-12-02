Salgın boyunca 25 eczacı ve 6 eczane çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacı sayısının 25'e yükseldiğini bildiren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), bu süreçte 6 eczane çalışanının da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TEİS, Covid-19 döneminde eczacıların büyük risk altında olduğuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. TEİS, Covid-19’dan vefat eden 25 eczacı, 6 da eczane çalışanı bulunduğunu bildirdi. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Türkiye'de Koronavirüs'ten ilk can kaybının bir eczacı olduğunu hatırlatarak "Eczacılar birinci sınıf sağlık hizmetleri sunucusu ve olaylardan ilk etkilenen meslek grubu. Pandeminin ilk görüldüğü günden bu yana kendi önlemlerini alan eczacılara yoğun iş düşüyor. Hasta bir insanın ilk girdiği yer eczane, son çıktığı yer de eczane. Hatta hastalar bazen doktora gitmeden direkt eczanelere geliyor" dedi.

TEİS, doktorların sadece Covid riski bulunan hastalara değil bütün hastalara elektronik reçete yazması gerektiğini belirterek e-reçetenin bulaş riskini en aza indirdiğini bildirdi. (ANKA)