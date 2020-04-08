Salgın ayında en çok getiriyi Euro sağladı, borsa yatırımcısı yüzde 19.65 kaybetti

Mart ayında yatırım araçları içinde en yüksek aylık reel getiriyi yüzde 5,41 oranlarıyla Euro sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in verilerine göre geçen ay Amerikan Doları yüzde 3,92, külçe altın yüzde 3,21 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 oranlarında kazandırırken; devlet tahvilleri yüzde 1,33 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yatırım araçlarının reel getirisi hesaplanırken nominal getiri, tüketici enflasyonu (TÜFE) ile indirgeniyor.

Yıllık bazda en çok altın kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise külçe altınyüzde 26,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede devlet tahvilleri devlet tahvilleri yüzde 15,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,87, Amerikan Doları yüzde 3,71 ve Euro yüzde 1,48 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 15,58 oranında yatırımcısına kaybettirdi.