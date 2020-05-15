Salgın Alman ekonomisini Fransa ve İtalya kadar sert vurmadı: İlk 3 ayda yüzde 2.2 küçülme

Almanya, Koronavirüs'ün dünyayı etkilemeye başladığı 2020'nin ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 küçüldü. Bu oran, küresel krizin yaşandığı 2009'dan bu yana Alman ekonomisinin sergilediği en kötü performans oldu. Alman Hükümeti mağazalar ve fabrikaları Mart ayının ortasında kapatmıştı.

Ekonomideki küçülmenin yılın ikinci çeyreğinde daha da derinleşmesi bekleniyor. Almanya İstatistik Ofisi yılın ikinci üç ayında gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 10 daralmasını öngörüyor.

Fransa ve İtalya'dan iyi

Bunlarla birlikte Almanya'nın yılın ilk üç ayında, Fransa ve İtalya'ya göre daha iyi bir ekonomik performans sergilediği görülüyor. Fransa ilk çeyrekte yüzde 5.8, İtalya ise yüzde 4.7 küçülmüştü.