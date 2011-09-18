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Dünya

Saldırıyı Hakkani örgütü düzenledi İSLAMABAD (A.A)

18 Eylül 2011 00:42

-Saldırıyı Hakkani örgütü düzenledi İSLAMABAD (A.A) - 17.09.2011 - ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Cameron Munter, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Amerikan büyükelçiliğini hedef alan saldırının arkasında Hakkani örgütünün olduğunu bildirdi. Munter, Pakistan Radyosu'na yaptığı açıklamada, Hakkani örgütünün Pakistan hükümetiyle bağlantısı olduğunu gösteren deliller de bulunduğunu belirterek, ''Bu bağlantıya bir son verilmeli'' dedi.  Hafta başında, Kabil'deki elçilikler bölgesi ve hükümet binalarına yönelik saldırılarda Afgan güvenlik güçlerinden 5 kişi ve 11 sivil hayatını kaybetmişti.   ABD, Afganistan'daki şiddet olaylarından Pakistan'da saklanan militanları sorumlu tutuyor.  ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Pakistan'a yaptığı uyarıda, ülkesinin askerlerini Afganistan'da saldırılar düzenleyen Pakistan merkezli militan gruplarından korumak için ''her şeyi yapacağını'' açıklamıştı.

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