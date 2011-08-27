-Saldırıyı Boko Haram üstlendi LONDRA (A.A) - 26.08.2011 - İngiliz yayın kuruluşu BBC, Nijerya'nın federal başkenti Abuja'daki BM binasına düzenlenen bombalı saldırıyı radikal Boko Haram cemaatinin üstlendiğini duyurdu. BBC'nin Nijerya'nın yerel dili Hausa servisine açıklama yapan tarikat sözcüsü, saldırının sorumluluğunu üstlendi. BM binasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda 18 kişinin öldüğü bildirilmişti. Yerel dilde ''Batılı eğitim günah'' anlamına gelen Boko Haram, şeriat yönetimi istiyor. Tarikat üyeleri geçen yıl Bauçi'de, 2009'daki isyandan sonra tutuklanan tarikat yandaşlarının bulunduğu bir federal hapishaneye saldırı düzenlemiş, Hapishaneden yaklaşık 750 tutuklu ve mahkum firar etmişti. Boko Haram, ülkenin kuzeydoğusunda güvenlik güçleri, yerel liderler ve din adamlarına geçen yıl yapılan saldırılardan da sorumlu tutuluyor. -Güvenlik önlemleri artırıldı- Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, saldırının ardından başkent çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Jonathan, saldırının sorumlularının barbar olduğunu belirterek, bunun BM'nin küresel barış ve güvenlik amacıyla insan hayatının kutsallığına yapılmış en alçak saldırı olduğunu bildirdi. Devlet Başkanı'nın tüm ilgili kurumlara BM binasındaki arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olması emrini verdiği de ifade edildi. -Ban Ki-mun saldırıyı kınadı- BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki BM binasına düzenlenen saldırıyı kınadı. Ban, yaptığı yazılı açıklamada, bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin tam sayısını henüz bilmemekle birlikte ölü sayısının "bir hayli" olduğunu belirtti. Genel Sekreter Ban, yardımcısı Aşa-Rose Migiro'yu Abujalı yetkililerle görüşmek üzere derhal Nijerya'ya göndereceğini bildirdi. Migiro'ya BM güvenlik şefi Gregory Starr'ın eşlik edeceği de kaydedildi.