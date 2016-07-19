Saldırıya uğrayan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Makamında dün silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Gayrettepe'deki Şişli Belediyesi'nde silahlı saldırıda bulunanlardan birinin 1980 doğumlu Şenol Şahin olduğu öğrenilmişti. Şenaol, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bir görgü tanığı, saldırganların 4 kişi olduğunu, 2'sinin içeride olduğunu ve 10 el silah sesi duyduğunu iddia etmişti.

Saldırganların mütaahhit olduğu yönünde iddialar vardı.