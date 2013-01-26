Saldırıya uğrayan Ermeni kadınlar çete kurbanı mı?

İstanbul Samatya’da yalnız yaşayan Ermeni kadınlardan birini öldüren dördünü de yaralayan saldırganlar hâlâ yakalanamadı. Son olarak darp edilen Sultan Aykar’ın komşuları saldırı sırasında iki kişinin gözcülük yaptığını söyledi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Olaylar hırsızlık maksatlıdır. Etnik bir amacı yoktur. Failleri bulacağız, emin olunuz” dedi. Polisin güvenlik kameraları ve görgü tanıklarına dayanarak saldırganın eşkâlini belirlediği ve saldırıları aynı kişinin yaptığı iddia edildi.



Kar maskeli ve siyah giyimli



Bülent Onur Şahin'in Taraf gazetesindeki haberine göre, Aralık ayından bu yana beş Ermeni kadın saldırıların hedefi oldu. 28 Aralık'ta 85 yaşındaki Maritsa Küçük, evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Saldırgan Küçük’ün ziynet eşyalarını çaldı. Bu olaydan önce aralık ayı başında 87 yaşındaki T.A. da sokakta feci şekilde dövüldü. 6 Ocak pazar Noel günü kiliseye giden yaşlı bir kadın kaçırılmaya çalışıldı. Son kurban ise 86 yaşındaki Sultan Aykar oldu.

Geçtiğimiz salı günü Sultan Aykar saat 16:00 civarında evine girerken feci şekilde dövüldü. Komşuları kadının çığlıklarını duyarak yetişince saldırgan kaçtı. Sultan Aykar 35 yaşlarında, kar maskeli, siyah giyimli, kır saçlı biri tarafından darp edildiğini belirtirken komşuları saldırı öncesi kapıda sigara içen birini gördüklerini söylediler. Tanıklar, aynı sokakta iki kişinin bir otomobilin üzerinde dergi okuyormuş gibi yaparak saldırgana gözcülük ettiğini ifade ettiler. Saldırıdan sonra bir gözü görme yetisini kısmen kaybeden Aykar’ın torunu Karin Etik, “Surp Kevork Ermeni Kilisesi yakınlarında oturan yaşlı kadınlar hedefte. Demek ki kiliseden çıkanları takip ediyorlar. Saldırıların bir çete tarafından ve bilgi toplanarak yapıldığını düşünüyoruz” dedi.



Kaçmaya zorluyorlar



Samatya’da huzursuzluk yaratılarak insanların evlerinden kaçmaya zorlandığını söyleyen semt sakinleri de tedirgin.

Halkların Demokratik Kongresi “Ermeni halkının yanındayız” sloganıyla yarın (27 Ocak 2013) saat 13:00’te Samatya Meydanı’nda bir protesto gösterisi düzenleyecek.

Feminst dernekleri de 3 Şubat 2013'te Samatya'da "Ermeni kadınlar yalnız değilri" adında basın açıklaması yaptıktan sonra Marisa Küçük'ün öldürüldüğü yere çiçek bırakacaklar.