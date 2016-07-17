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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan 10 Ekim Anıtı yeniden yapıldı

Önceki akşam bir grubun saldırısına uğrayan 10 Ekim Anıtı, yeniden yapıldı. Katliamda ölenlerin yakınları tahrip edilen anıtı onardı

17 Temmuz 2016 23:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerin darbe girişimine karşı sokağa çıkanların arasından bir grubun saldırısına uğrayan 10 Ekim Anıtı, yeniden yapıldı. Katliamda ölenlerin yakınları tahrip edilin anıtı onardı.

Evrensel'in haberine göre, 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamında hayatın kaybedenlerin resimlerinin yer aldığı anıta yapılan saldırı, ölenlerin aileler tarafından kınanmıştı. 10 Ekim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Tedik, “ Ülke kaos içerisinde. Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla sokağa çıkanlar arasında IŞİD zihniyetini benimseyenler de vardı. Saldırı onlar tarafından yapıldı. Bu ülküde bu zihniyet askerlerin kafasını bile kesti” demişti.

 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan10 Ekim Anıtıdarbe girişimiAnkara Tren Garı

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