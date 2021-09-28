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Saldırıya uğramıştı; duruşmaya katılmayan gazeteci Levent Gültekin hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmadığı

28 Eylül 2021 13:54

Bakırköy'de Gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla 2 tutuksuz sanığın "nitelikli kasten yaralama" suçundan yargılandığı davada, şikâyetçi Levent Gültekin'in ifadesi alınmak üzere hakkında zorla getirilme kararı çıkartıldı.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıkların avukatı katılırken, şikâyetçi Levent Gültekin'in avukatı mazeret sunarak duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti,  duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle Levent Gültekin hakkında ifadesi alınmak üzere zorla getirilme kararı çıkarttı. Duruşma ertelendi.

İddianame

Gazeteci Levent Gültekin bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde 8 Mart 2021 tarihinde saldırıya uğramıştı. Soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayda şikayetçinin adli tıp raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı, vücudunda oluşan kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını birinci derecede etkileyecek nitelikte olduğunun anlaşıldığı belirtildi. İddianamede, olaya ilişkin kamera görüntülerinde saldırganların tespit edilemediğine de yer verildi. İddianamede, şüpheli Ömer D. ve Muhammet Emin K.'nın "Nitelikli kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapisleri isteniyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Bakırköy'deki Halk TV'nin merkez binası önünde gazeteci Levent Gültekin'e yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun düzenlediği saldırı ile ilgili soruşturma başlatılmış ve olayın sonrasında 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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