Saldırıya uğramıştı; duruşmaya katılmayan gazeteci Levent Gültekin hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı

Ne olmuştu? İstanbul Bakırköy'deki Halk TV'nin merkez binası önünde gazeteci Levent Gültekin'e yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun düzenlediği saldırı ile ilgili soruşturma başlatılmış ve olayın sonrasında 3 kişi gözaltına alınmıştı. TIKLAYIN - Gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı!

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