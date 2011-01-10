-SALDIRININ ZANLISI LOUGHNER'A 5 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ WASHINGTON (A.A) - 10.01.2011 - Amerikan yönetimi, ABD'nin Arizona eyaletinde kongre üyesi Gabrielle Giffords'a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı Jared Lee Loughner'a (22) 5 suçlama yöneltti. ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Loughner'a, birinci derece cinayetten 2, kongre üyesine suikast girişiminden 1, cinayet girişiminden 2 suçlama olmak üzere toplam 5 suçlama yöneltildi. Yetkililerin bugün Arizona'nın Phoenix kentinde mahkemeye çıkarılması beklenen Loughner'ın evinde, suikast planıyla ilgili, üzerinde ''Giffords'' yazılı ve imzalı el yazmaları bulduğu belirtildi. Loughner'a ileride başka suçlamaların da yöneltilebileceği ifade ediliyor. FBI, saldırıyla bağlantılı olduğunden şüphelenilen ikinci bir kişinin ise ''temize çıktığını'' açıkladı. FBI yetkilileri, olayda Loughner ile birlikte hareket eden bir başka kişi olduğuna dair iz bulunmadığını belirtti. Öte yandan, ABD Başkanı Barack Obama, Amerikalılara bugün TSİ 18.00'de saygı duruşunda bulunulması çağrısında bulunarak, bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi. Barack Obama ve eşi Michelle Obama da aynı saatte saldırının kurbanları anısına Beyaz Saray'da saygı duruşunda bulunacak. Bu arada, Gabrielle Giffords'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sadece ''istendiğinde iki parmağını kaldırması'' gibi basit komutlara yanıt verebildiği bildirildi. Giffords'ın yattığı Tucson kentindeki hastanesinin doktorları, kongre üyesinin diğer kişilerle ''iletişim kurabildiğini'' ve sağlık durumu konusunda iyimser olduklarını kaydetti. Başından aldığı kurşun yarasının beyninin bir yarısından diğer yarısına geçmediği ifade edilen Giffords'ın tıbbi komada tutulduğu ancak durumundaki ilerlemeyi kontrol etmek için belirli aralıklarla uyandırıldığı belirtildi. ABD'de silah içeren şiddet eylemleri yaygın olsa da siyasi amaçlı silahlı saldırılara pek rastlanmıyor. Giffords'a düzenlenen saldırı, ülkede, ''hırçın kampanyalara'' sahne olan ara seçimlerden sonraki siyasi söylemlerin sertliği konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Saldırı Washington'daki politikacılarda ''şok etkisi'' yaratırken bazı kongre üyeleri bu olaya milletvekilleri arasındaki ''siyasi öfke'' ikliminin etki etmiş olabileceğini savunuyor. Sağlık reformuna desteğinden dolayı özellikle muhafazakar kesimin tepki gösterdiği bir isim olan Giffords, geçmişte ''kızgın siyasi söylemlerin'' kendisinin tehdit edilmesine neden olduğunu belirtiyordu. Sağlık reformu paketinin geçen yıl kongrede kabul edilmesinin ardından, pakete destek veren bazı milletvekillerinin ofisleri protestocular tarafından tahrip edilmişti ve Giffords'ın ofisi de bunlardan biriydi. Giffords, geçen yılki bir röportajında, sağlık reformunun kongrede kabul edilmesinin ardından, ülkedeki en ünlü muhafazakarlardan, eski Alaska Valisi Sarah Palin tarafından internet sitesine konulan bir haritada, ''sağlık reformuna destek veren ve bu nedenle ara seçimlerde mutlaka yenilgiye uğratılması gereken milletvekillerini'' göstermek için, her birinin üzerinde silahla nişan alma işareti olan farklı seçim bölgelerinin yer aldığı ve kendi seçim bölgesine de bu haritada yer verildiğinden yakınarak, ''İnsanlar bu tür eylemlerin sonuçlarının olacağını fark etmeli'' demişti. Silahlı saldırının ardından Palin'in internet sitesinden söz konusu harita kaldırıldı ve Palin, facebook sayfasında olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren bir mesaj yayımladı. Palin'in yardımcılarından Rebecca Mansour da muhafazakar bir radyo programında yaptığı açıklamada, haritadaki işaretlerin silahla alakası bulunmadığını, bunların herhangi bir haritada yer alabilen, mimarların kullandığına benzer basit işaretler olduğunu ileri sürdü. ABD'nin Tucson kentindeki halka açık bir etkinlik sırasında düzenlenen silahlı saldırıda, Kongre üyesi Gabrielle Giffords başından vurularak ağır yaralanmış, aralarında federal yargıç John Roll, Giffords'ın yardımcılarından Gabe Zimmerman ve 9 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi ölmüştü.