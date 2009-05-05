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Saldırının terör olayı olmadığı kesinleşti

05 Mayıs 2009 08:23

Mardin'in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Aytaç Akgül, Bilge köyünde düzenlenen silahlı saldırının terör olayı olmadığını bildirdi.

Mazıdağı Kaymakamı Aytaç Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Bilge köyündeki bir düğün törenine henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Uzman ekiplerin incelemesini sürdürdüğünü ifade eden Akgül, şöyle konuştu:

"Saldırının terör olayı olmadığı hemen hemen kesin. Olayda bomba kullanılmamış, uzun namlulu silah kullanılmış. Saldırganların yakalanması için başlatılan operasyon devam ediyor. Saldırganlardan henüz yakalanan yok. Olayda yaralanan bir kişinin tedavisi Mardin Devlet Hastanesinde, 2 kişinin ise Diyarbakır'da tedavisi sürüyor."

Kaymakam Akgül, olayda yaşamını kaybedenlerin cesetlerinin otopsi için Mardin Devlet Hastanesine götürüldüğünü sözlerine ekledi.

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