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Saldırılara kınama, Türkiye'ye uyarı

Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesud Barzani’nin uyarılması kararı çıkmasının ardından, Barzani’den Hakkari-Şemdinli’de yapılan saldırıyı k&#

23 Haziran 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında önceki gün yapılan Güvenlik Zirvesi’nde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesud Barzani’nin uyarılması kararı çıkmasının ardından, Barzani’den Hakkari-Şemdinli’de yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama geldi.

Barzani, Kuzey Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı amaçlı kullandırtılmayacağını vurguladı. Barzani’nin liderliğini yaptığı Irak Kürdistan Demokratik Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Peyamner Ajansı’nda yayınlanan açıklamada, saldırıdan sonra Türk Hava Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyine yönelik hava harekatından duyulan rahatsızlık da dile getirildi. “Kürdistan Bölge Başkanlığı” adına yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

PKK’nın son Şemdinli saldırısıyla ilgili tutumumuzu net bir şekilde dile getiriyoruz ve bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Net bir şekilde açıklıyoruz ki yapılan bu saldırı Kürt davasına hizmet etmiyor. Aksine sorunun çözümü için gerekli olan barışçıl yolları kapatıyor.


Bombalamayın

Türkiye’den, Kürdistan Bölgesi’nin sınırları üzerinde bombardıman yapmamasını talep ediyoruz. Bombardımanlar, bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal kaybına neden olmuştur. Topraklarımızın komşu ülkelere saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyeceğimizi belirtiyoruz.

Aynı zamanda barışçıl, birbirini anlama ve diyaloğa olan inancımızı tekrarlıyoruz. Bu yöntemle kanın dökülmesinin önüne geçilecektir.



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