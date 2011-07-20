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SALDIRIDAN KURTULANLAR İFADE VERDİ SİLVAN (A.A)

20 Temmuz 2011 22:18

-SALDIRIDAN KURTULANLAR İFADE VERDİ SİLVAN (A.A) - 20.07.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olduğu hain saldırıdan yara almadan kurtulan 3 asker, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi. Silvan'ın Bayrambaşı beldesinin Dolapdere kırsal kesiminde, 14 Temmuz'da terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 13 askerin şehit düşmesi 7 askerin de yaralanmasıyla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıdan yara almadan kurtulan 3 askerin ifadesine başvuruldu. Silvan Adliyesine gelen askerler, Cumhuriyet Başsavcısı Bedir Koca'ya saldırıyla ilişkin ifade verdi.  Yaklaşık 4 saat süren ifade işleminin ardından askerler, adliyeden ayrıldı.

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