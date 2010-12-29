-SALDIRIDA YABANCI DÜŞMANLIĞI OLMAMASI RAHATLATTI ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pascal Hector, Büyükelçilik Hukuk Müşaviri Thomas Eberhard Schultze'nin trafik tartışması nedeniyle bıçaklanması olayında yabancı düşmanlığı amacı bulunmamasının rahatlatıcı olduğunu söyledi. Hector, Büyükelçilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya Büyükelçiliği olarak çok üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirterek, trafikte yaşanan tartışma nedeniyle yaralanan Schultze'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tam olarak iyileşmesi için birkaç aylık tedavi sürecine ihtiyacı olduğunu kaydetti. Bu sabah Schultze'u hastanede ziyaret ettiğini ifade eden Hector, Alman diplomatın dün gece geçirdiği ameliyatın ardından durumunun iyi olduğunu dile getirdi. Schultze'un birkaç ay sürecek tedavi sürecini nerede geçireceğine henüz karar verilmediğini kaydeden Hector, Türkiye'de tıbbın çok iyi olduğunu, hastanenin ve doktorların da Schultze'a iyi baktıklarını belirtti. Saldırının ardından Ankara polisinin çok hızlı harekete geçerek failleri yakaladığını ve zanlıların bu sabah nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığını hatırlatan Hector, kendisinin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yetkililere teşekkürlerini ilettiğini söyledi. Böyle bir olayın Türkiye'de olduğu gibi dünyanın herhangi bir ülkesinde de yaşanabileceğini belirten Hector, bütün sürücülerin trafikte daha sakin araç kullanmasını istedi. Hector, "Trafikte yaşanan bu üzücü olayın yabancı düşmanlığı amacı gütmemesi bizi rahatlattı" dedi. Almanya'nın bu saldırı nedeniyle, Türkiye'ye gelecek diplomatları için özel bir tedbir almasına gerek olmadığını belirten Hector, saldırının ardından çok sayıda geçmiş olsun telefonu aldıklarını, üst düzey hükümet ve bakanlık yetkililerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyleyerek gelecekte bir daha böyle bir olayın olmaması temennisinde bulundu. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Hukuk Müşaviri Thomas Eberhard Schultze, Çetin Emeç Bulvarında selektör yaptığı bir aracın içindeki 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.