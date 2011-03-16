-SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ BULUNDU İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıda kullanılan otomobil bulunurken, 25 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tatlıses'in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin olarak çalışmalarını yürüten polis ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkılarak tespit edilen, saldırganların olayda kullandığı otomobili Anadolu yakasında ele geçirdi. Yapılan araştırmaların ardından 25 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, olayla ilgili olarak 15 kişiyi gözaltına aldı. Tatlıses'e yönelik 1998'deki silahlı saldırı olayının azmettiricisi olarak yargılandığı davada ceza alan Abdullah U'nun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor. Polisin, saldırıda kullanılan Kalaşnikof marka otomatik tüfeği arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.