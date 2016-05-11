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Saldırı önlendi; Tunceli'de karayoluna yerleştirilen 100 kiloluk bomba imha edildi

El yapımı patlayıcının 2 mutfak tüpüne yerleştirilmiş 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak ve telsiz irtibatlı hazırlandığı belirtildi

11 Mayıs 2016 08:44

Tunceli-Ovacık karayolunda güvenlik güçlerince sabah saatlerinde yapılan arama tarama faaliyetinde, Anafatma mevkisinde menfeze yerleştirilmiş patlayıcı tespit edildi. 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlandığı belirlenen el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Karayolunu ulaşıma kapatan güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imhasının ardından patlama sonrası karayolunda 1 metre derinliği, 3 metre genişliği ve 2 metre uzunluğunda çukur oluştu. 

Ulaşıma kapatılan yol, çukurun Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerince doldurulmasının ardından trafiğe açıldı. Güvenlik güçlerinin karayolundaki arama tarama faaliyeti devam ediyor. 

 

Valilik açıklama yaptı

 

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada patlayıcının, 2 mutfak tüpüne yerleştirilmiş 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak ve telsiz irtibatlı hazırlandığı, toprak kesimden yolun orta noktasına kadar 160 santimetre uzunluğunda kazılan çukura gizlendiği belirtildi.

PKK’lılar tarafından tuzaklandığı kaydedilen el yapımı patlayıcının Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, yolda meydana gelen tahribatın Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince giderildiği ifade edildi. 

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.

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