-Saldırı anlarını anlattılar BİNGAZİ (A.A) - 18.09.2011 - İnsani yardım malzemesi dağıtırken uçaksavar saldırısına uğrayan uçakta AA ekibi heyecanlı dakikalar yaşadı. Libya'da havadan insani yardım malzemesi dağıtırken saldırıya uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kargo uçağında bulunan AA muhabiri Mustafa Keleş, yaşadıklarını şöyle anlattı: Atımın tamamlanmasının ardından aynı rotadan dönüş yapmaya hazırlanan uçak ani bir şekilde manevra yapınca görevlilerle birlikte adeta savrulduk. Yükselen basıncın etkisini hissederken düşmemek için kenarlardaki demirlere sıkıca tutunduk. Kokpitteki hareketlilikten bir sorun olduğu belliydi. Yetkililer de duruma açıklık getirerek, uçaksavar saldırısına uğradığımızı ve rotayı değiştirerek hızla yükselmekte olduğumuzu belirttiler. Bingazi askeri havalimanına inmemizin ardından görevliler uçağın gövdesinde mermi izi olup olmadığını kontrol etti. Uçağı detaylı şekilde inceleyen görevliler, herhangi bir mermi izi olmadığını tespit etti. Askeri yetkililer, saldırıyı gerçekleştirenlerin bilinçli bir şekilde uçağın kanatlarını hedef aldığını ama isabet ettiremediklerini belirttiler. Kokpitten mermilerin geldiği yönün görülebilmesi sayesinde rotanın hızlıca değiştirildiği ve muhtemel bir facianın önlendiği kaydedildi. Kokpitten görülemeyen saldırıların pilotların manevra kabiliyeti ve hızını azalttığı için daha tehlikeli olduğu da belirtildi. Yetkililer, saldırının yarım dakika daha geç yapılması halinde kurtulmanın çok daha zor olabileceğini de eklediler. -Saldırıyı kimin yaptığı araştırılıyor- Uçağımızın saldırıya uğradığı bölge, UGK yetkililerinin güvenli olduğunu belirttiği bir bölgeydi. Dolayısıyla saldırıyı Kaddafi yanlılarının mı gerçekleştirdiği yoksa muhalifler tarafından mı ateş açıldığı henüz belirlenemedi. Kaddafi yanlıların ateş açma ihtimali olduğu gibi, düzensiz kuvvetler halinde savaşan muhaliflerin ateş açmış olma olasılığı da bulunuyor. Önceki gözlemlerimizden, profesyonel asker olmayan muhalif savaşçıların emir komutaya her zaman riayet etmediklerini biliyoruz. Askeri personel yaşanan saldırıyı yetkili makamlara iletirken, UGK yetkilileri de saldırının kimler tarafından yapılmış olabileceğini inceliyor. Bizim inişimizin ardından Nijer sınırına atım yapan C-130 kargo uçağı da sorunsuz bir şekilde Bingazi'ye döndü. C-130'daki yetkililer, atım yaptıkları noktayla irtibata geçtiklerini ve yardım malzemelerinin hedefini bulduğunu belirttiler. Askeri uçaklar daha sonra Bingazi'den Türkiye'ye hareket etti.