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Dünya

SALDIRI "PROVASI" YAPILMIŞ WASHİNGTON (A.A)

02 Kasım 2010 02:00

-SALDIRI "PROVASI" YAPILMIŞ WASHİNGTON (A.A) - 02.11.2010 - Amerikan istihbaratının, geçen ay Yemen'den Şikago'ya kargoyla çeşitli ev gereçleri gönderildiğini saptadığı ve bunun bir terörist saldırının provası olduğunu düşündüğü bildirildi. New York Times ve ABC News'un haberlerine göre, istihbaratçılar bu paketlerin, ABD'ye giden uçaklarda cuma günü günü ele geçirilen iki bombalı paketin kargoyla ne şekilde ve ne kadar sürede gideceğini anlamak için "prova" mahiyetinde gönderildiğini tahmin ediyor. ABC, bir yetkilinin, teröristlerin böylece, daha sonra gönderecekleri bombalı paketlerin gönderildikleri yere ulaşmasında bir sorun olup olmayacağını anlamaya çalıştıklarını söylediğini bildirdi. Yemen'den Şikago'ya gönderilen ve "prova" olduğu düşünülen söz konusu postalardan birinde, içinde kitapların ve bir bilgisayar diskinin de yer aldığı ev gereçlerinin bulunduğu belirtildi. Yazıcı kartuşu içine gizlenmiş patlayıcılar, Yemen'den hava kargosuna verilmiş, ancak Dubai ve İngiltere'de cuma günü ele geçirilmişti.

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