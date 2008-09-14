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Sağlık

Saldırganlık erkeğin yüzünde yazılı!

Yüzün genişliğine ve uzunluğuna bakılarak erkeklerin ne kadar saldırgan oldukları anlaşılabilmekte.

14 Eylül 2008 03:00

Kanadalı psikologlara göre yüzün genişliğine ve uzunluğuna bakılarak erkeklerin ne kadar saldırgan oldukları anlaşılabilmekte.

Cumhuriyet Bilim Teknik’in haberine göre, Brock Üniversitesi’nden Justin M.Carre ve Cherly M. McCormick, konuyla ilgili üç araştırmayı Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımladılar.

Araştırmacılar seksen sekiz katılımcının yüz genişliğini ve uzunluğunu (üst dudaktan kaşlara kadar olan mesafe) kontrol ettikten sonra anket formları ve deneylerle başatlık ve saldırganlık eğilimini ölçmüşler. Buna göre geniş yüz (sadece erkeklerde) saldırgan davranışları yansıtmakta.

Bilim adamları sonuçları kontrol etmek için buz hokeyi oyuncularının yüzlerini ölçtükten sonra bu verileri bir sezonda alınan cezalarla karşılaştırmışlar. Bu şekilde de aynı sonuçlar elde edilmiş.

Ergenlik dönemindeki yüksek testosteron seviyesinin yüz genişliği üzerinde etkili olduğunu söyleyen bilim insanları, yüz biçiminin, saldırganlık için gerçek bir gösterge olduğunu iddia ediyorlar.

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