-SALDIRGANIN KÖYÜNDE HOŞNUTSUZLUK VAN (A.A) - 03.11.2010 - İstanbul Taksim'de önceki gün saldırı düzenleyen Vedat Acar'ın nüfusa kayıtlı olduğu Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Uzungedik köyü sakinleri, köylerinin adının terör olayları ile anılmasının kendilerini rahatsız ettiğini belirtti. Taksim Meydanı'nda, 31 Ekimde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bekleme noktasına saldırı düzenleyen Vedat Acar'ın doğduğu Gürpınar ilçesine bağlı 132 hane ve bin 800 nüfuslu Uzungedik köyü halkı, sadırıyı gerçekleştirenin uzun yıllar önce köyde ikamet eden Ali Eşref ve Şehristan Acar çiftinin oğlu Vedat Acar olduğunu öğrenmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Uzungedik köyü muhtarı Hadi Bilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinin adının bu tür bir olay ile anılmasının kendilerini rahatsız ettiğini belirterek, köyde yaşayan birçok kişinin, gönüllü köy korucusu olarak terör örgütü PKK ile sürdürülen mücadelede etkin görev aldığını söyledi. Muhtar Bilek, saldırgan Vedat Acar'ın babası Ali Eşref Acar'ın uzun yıllar önce ailesi ile İstanbul'a taşındığını, bu nedenle de çocuklarını tanımadığını anlattı. Yalnızca Ali Eşref Acar'ın ağabeyi Hamdullah Acar ile bazı akrabalarının köye bağlı Çılgı mezrasında yaşadığını belirten muhtar Bilek, ailenin geri kalanının İstanbul'da olduğunu ifade etti. Yaklaşık bir ay önce Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığına çağrıldığını anlatan Bilek, şunları söyledi: ''Orada bana Vedat Acar ile ismini hatırlayamadığım kız kardeşi ve teyzesinin oğlunun nerede olduğunu sordular. Ben de söz konusu kişileri tanımadığımı, sadece babalarını tanıdığımı ve nerede olduklarından haberimin olmadığını söyledim. Bana, Vedat Acar'ın 2004 yılında, kız kardeşi ve teyzesinin oğlunun da geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda terör örgütü PKK'ya katıldığı söylendi. Benim bu kişilerin terör örgütüne katıldığından haberim yoktu. O gün söylediklerinde öğrendim. Bu olayın yaşanması hoş bir şey değil. Fakat gençtirler, kandırılmış, götürülmüşler. Köyümüzün adının bu tür olaylarla anılması bizleri rahatsız etti.''