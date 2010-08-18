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Dünya

SALDIRGANIN İSTİHBARATTA ÇALIŞTIĞI İDDİASINA YALANLAMA KUDÜS (A.A)

18 Ağustos 2010 14:43

-SALDIRGANIN İSTİHBARATTA ÇALIŞTIĞI İDDİASINA YALANLAMA KUDÜS (A.A) - 18.08.2010 - Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne dün akşam girerek rehin alma girişiminde bulunan Filistinlinin, geçmişte İsrail istihbaratına çalıştığı iddiası yalanlandı. İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in sözcüsü, Filistinli eylemci Nedim Encaz'ın Şin Bet için çalıştığına ilişkin iddiaları yalanlayarak, "Bu kişinin Şin Bet ile hiç bağlantısı olmadı. Onun sorunu polisle" dedi. Encaz'ın avukatlarından Avital Horev, İsrail devlet radyosuna yaptığı açıklamada, müvekkilinin 1990'lı yıllarda ve 2000'li yılların başında Filistinlilerin saldırılarını ve böylece birçok İsrailli sivil ve askerin ölümünü engellediğini, ancak koruma istediği Şin Bet'in sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia etmişti.

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