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Dünya

SALDIRGANIN CEPHANESİ BİTMEMİŞ   OSLO (A.A)

24 Temmuz 2011 23:02

-SALDIRGANIN CEPHANESİ BİTMEMİŞ   OSLO (A.A) - 24.07.2011 - Norveç polisi, 93 kişinin öldürülen saldırganın teslim olduğu sırada hala bir sürü cephanesi olduğunu açıkladı. Emniyet yetkilisi Sveinung Sponheim, düzenlediği basın toplantısında, saldırıların zanlısı Anders Behring Breivik'in, Utoya adasında teslim olduğu sırada iki silahı için de ''önemli miktarda'' cephanesi bulunduğunu söyledi. Sponheim ayrıca, soruşturmaya yabancı güçlerle iş birliği çerçevesinde bir İngiliz adli suçlar uzmanının da yardım etiğini bildirdi.    Londra Emniyetinden uzman desteği aldıklarını anlatan Sponheim, Norveç polisinin de Interpol aracılığıyla bilgi paylaştığını kaydetti. Sponheim, katliam sırasında adada olması gereken bir polisten ise hala haber alınamadığını, nerede olduğunun tespit edilemediğini belirtti. Saldırının başlamasından sonra polisin adaya ulaşması yaklaşık bir saati bulmuştu.      Norveç'te cuma günü başkent Oslo'nun merkezinde 7 kişinin ölümüne yol açan, hükümet binalarının bulunduğu bölgeye bomba yerleştirdikten sonra Utoya adasına giderek iktidardaki İşçi Partisi'nin kampına katılan gençlere ateş açmakla suçlanan Breivik, SWAT timi adaya gelip teslim alıncaya kadar 86 kişiyi katletmişti.

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