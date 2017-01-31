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Saldırgan, üç davetliyi vurdu; düğün devam etti

Saldırgan, gözaltına alındı

31 Ocak 2017 21:28

Brezilya’nın Alagoas eyaletinde bir saldırgan, kilisede gelin ve damadın düğün törenine giriş yaptığı sırada konuklara ateş açtı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Brezilya’nın Alagoas eyaletinde Limoeiro de Anadia kasabasındaki düğün sırasında, ismi Umberto Ferreira dos Santos olan ve Betinho lakabını kullanan saldırgan, gelinle damadın törene girişi sırasında arkalarından geldikten sonra belindeki tabancayı çıkarıp etrafa kurşun yağdırdı.

Düğün kamerasına yansıyan saldırıda aynı aileden üç kişinin silahla yaralandığı aktarıldı. Cicero Barbosa da Silva (62), oğlu Edmilson Bezerra da Silva (37) ve onun ismi açıklanmayan eşi olduğu öğrenilen yaralıların, hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Düğüne devam

Silahını ateşledikten sonra yürüyerek olay yerinden ayrılan Dos Santos, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, saldırgan Dos Santos’un, oğlunun ölümümün intikamını alma amacıyla saldırıyı düzenlediğini iddia ettiği bildirildi.

Yaralılar arasında yer alan Edmilson Bezerra da Silva’nın, çocuğun ölümünde ‘şüpheli’ olduğu ifade edildi.

Daily Mail’in aktardığına göre, saldırıdan sonra düğün kaldığı yerden devam etti.

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