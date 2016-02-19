"Saldırgan sadece YPG değil, Esad ve Rusya ile de bağlantılı"

Ankara’da istihbarat ve güvenlik birimlerinin terör saldırısına ilişkin değerlendirmesinde "PKK / YPG’nin, Türkiye’nin ‘PYD terör örgütüdür’ tezini güçlendireceği halde böyle bir saldırıya imza atması, en çok Rusya’nın işine yarıyor" yorumu yaptığı öğrenildi. Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in istihbarat raporlarına dayandırdığı haberine göre; "Rusya, strateji olarak PYD’yi ABD’den uzaklaştırıp kendisine, dolayısıyla da Esad’a müttefik yapmak istiyor. Devlet zirvesine sunulan rapora göre saldırganın ailesi de Suriye istihbaratının haber kaynağı."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’daki kanlı saldırının uluslararası boyutları olduğuna dikkat çekti. Bu değerlendirmenin arkasında saldırganın kimliğinin ve ilişkilerinin tespit edilmesinin ardından güvenlik ve istihbarat birimlerinin yaptığı değerlendirme yatıyor.

Saldırganın Türkiye’deki ilişkilerine dair detayların tamamına yakını ortaya çıkarıldığı ve delillendirildiği ileri sürüldü. Diğer taraftan, istihbarat birimleri de saldırganın kimliği ve Suriye’deki ilişkileri hakkında detaylı bir çalışma yaptı. Saldırgan profili çıkarıldıktan sonra saldırının sadece ‘PKK / YPG (PYD) saldırısı’ olarak sınıflandırılamayacağı vurgulandı ve Esad/Rusya bağlantısına dikkat çekildi.



İstihbarat ve güvenlik birimlerinin değerlendirmesinden çıkarılan iki kritik sonuç şöyle:



1) Hedef olarak Hava Kuvvetleri seçildi. PKK’nın gerekçesi Kandil’e yönelik başarılı operasyonlardı. Ancak, saldırıyı yönlendirenler bir taraftan da ‘Rus pilotun intikamını alma’ çabası içindeydi.



2) PKK/YPG’nin, Türkiye’nin ‘PYD terör örgütüdür’ tezini güçlendireceği halde böyle bir saldırıya imza atması, en çok Rusya’nın işine yarıyor. Çünkü, Afrin’deki PYD - Rusya / Esad işbirliği büyüyor ve Rusya strateji olarak PYD’yi ABD’den uzaklaştırıp kendisine, dolayısıyla da Esad’a müttefik yapmak istiyor. Bu gerçekleşirse, Suriye’deki en büyük iki kara gücü olan rejim ordusu ile YPG, Cenevre gibi siyasi platformlarda büyük avantaj sağlayacak.

Salih Neccar bilmecesi

Devletin zirvesine de sunulan raporlara ışık tutan en önemli delil, intihar saldırganı olduğu düşünülen Salih Neccar’ın profili. Kesin olduğu ileri sürülen bilgi, Türkiye’ye giriş yaparken fotoğrafı çekilen ve parmak izi alınan o kişinin Ankara’daki intihar saldırganı olması. İddiaya göre, bu kişinin Salih Neccar olup olmadığını araştıran istihbarat, kimliğin doğru olduğu sonucuna vardı. Elde edilen bulgulara göre, Suriye’de hem Kürt hem Arap olmak üzere iki Neccar ailesi var. 2015 Temmuz ayında, Kobani savaşı yaşanırken IŞİD’den kaçarak Türkiye’ye giriş yapan Salih Neccar’ın ailesi Kamışlı’dan. Söz konusu aile ise Suriye Askeri İstihbaratı’nın (Shu’bat al-Mukhabarat al-’Askariyya-SMA) istihbarat toplama amacıyla ilişkide olduğu ‘haber kaynağı’ bir aile.