Saldırgan Özbek vatandaşı

New York Manhattan'da bisiklet yoluna girerek 8 kişinin ölümüne ve 11 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın kimliği tespit edildi. 29 yaşındaki saldırganın ABD'ye 7 yıl önce Özbekistan'dan yasal olarak göç ettiği öğrenildi. Bir süre Ohio eyaletinde yaşayan şahsın son olarak New Jersey'de ikamet ettiği kaydedildi.

Polis şahsın ismini kamuoyuyla paylaşmazken, soruşturma makamlarına yakın kaynaklar şahsın isminin Sayfullo Habibullaevic Saipov olduğunu söyledi. Şahsın ulaşım firması Uber'de şoförlük yaptığı öğrenildi.

Saipov kullandığı kamyonetin bir okul otobüsüne çarpmasıyla durmuş, olay yerinden kaçmak isterken polis tarafından karnından vurulmuştu. Ağır yaralanan Saipov yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları saldırganın "Allahü Ekber" diye bağırdığını ifade ederken, saldırının IŞİD adına düzenlediğine dair olay yerinde bir not bulunduğu ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırıya tepkisi Twitter üzerinden gösterdi. Trump mesajında "Ortadoğu'da ve diğer yerlerde IŞİD'i yendikten sonra ülkemize girmelerine izin vermemeliyiz. Yeter!" yazdı.

New York Valisi Andrew Cuomo olayı "yalnız kurt saldırısı" olarak niteledi ve daha büyük bir eylem planının parçası olarak görmediklerini belirtti.

Uber firması Federal Soruşturma Bürosu FBI ile temas halinde olduklarını ve soruşturmaya destek verdiklerini duyurdu. Firma, saldırganın sürücülük kayıtlarının gözden geçirildiğini ancak bir güvenlik raporuna rastlanmadığını açıkladı.

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AP, Reuters/EC, ÖA