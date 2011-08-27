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Saldırgan kurdu elleriyle boğdu GÜMÜŞHANE (A.A)

27 Ağustos 2011 23:48

-Saldırgan kurdu elleriyle boğdu GÜMÜŞHANE (A.A) - 27.08.2011 - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kişi, kendisine saldıran kurdu boğarak kurtuldu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdağ köyünde, Necdet Mutlu'ya evinin önünde kurt saldırdı. Mutlu bir süre kurt ile boğuştu. Kurtla boğuşma sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 4 çocuk babası Mutlu, kurdu boğarak kurtuldu. Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan Mutlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Akdağ Köyü Muhtarı Aslan Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Necdet Mutlu'nun sabah evinin önünde kahvaltı yaparken bahçesinden aniden çıkan kurdun saldırısına uğradığını belirterek, ''Kurt, ilk saldırı anında Necdet Mutlu'yu yüzünden ağır yaraladı. Necdet de kurda saldırarak onu boğdu. Eşine seslenerek tüfeğini istedi. Kurdun iyice ölüp ölmediğine emin olmak için de ateş etti. Silah sesini duyunca bizler de oraya koştuk. Necdet yüzünden ve kollarından yaralıydı. Kelkit'te hastaneye götürdük. Olayı duyarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen yetkililer kurdun başını keserek aldılar. Kuduz olup olmadığının tespiti yapılacak'' dedi. Alkan, kurt saldırısının bu yıl ikinci kez yaşandığını da belirterek, yetkililerin önlem almasını istediklerini de sözlerine ekledi.

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