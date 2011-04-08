-SALDIRGAN 6 SAAT ÖNCE TEHDİT ETMİŞ MUĞLA (A.A) - 08.04.2011 - SGK Muğla İl Müdürü Naci Şahin'e silahlı saldırıda bulunan ve olaydan bir süre sonra teslim olan H.S, saldırıdan yaklaşık 6 saat önce bir sosyal paylaşım sitesinde SGK İl Müdürü Naci Şahin'i hedef alan ifadelere yer vermiş. Zanlı H.S, sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında, gece 03.00 sıralarında paylaşmaya başladığı yazılarda, saldırıda yaşamını yitiren SGK İl Müdürü Naci Şahin'i de hedef alan cümleler dikkati çekiyor. Aynı saat içerisinde yazdığı 6 ifadeyi paylaşan H.S'nin sayfasında yer alan bir yazısında şunlar kaydediyor: ''Bayılmayı sanmayın ölmek, imamın kayığında yoktur övünmek, Kanuni Sultan Süleyman olsan da üç tas boydan su dökünmek, hakka giderken 7 kat kefen, 2 metre toprak ile örtünmek.'' -SİLAHI TUTUKLU YAPMIŞ- Zanlı, H.S'nin SGK Muğla İl Müdürü Naci Şahin'e toplantı esnasında silahlı saldırıda bulunduğu esnada silahının tutukluk yaptığı ve şüphelinin ikinci denemesinde Şahin'i başına bir el ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Zanlı tarafından rehin alınan SGK İzmir Müdürü Mustafa Keskin, Denizli Müdürü Ahmet Kurt, Aydın Müdürü Yavuz Poyraz, Uşak Müdürü Kenan Şenol, Balıkesir Müdürü Cem Dinç, Aydın'ın Çine İlçesi Müdürü Necmettin Öz ve süpervizör İlker Tatar'ın olay esnasında toplantı salonunda bulunan masasının altına saklandığı ve odada kaldıkları süre boyunca şüpheli tarafından silahla tehdit edildikleri bildirildi. -CANLI YAYINDA TESLİM OLMAK İSTEMİŞ- Şüphelinin olduğu toplantı salonu önünde tedbir alarak şüpheliyi iknaya çalışan Muğla Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürü Yılmaz Ergül'ün şüpheliye çay ikram ettiği ve ''Canlı yayında teslim olmak istiyorum'' diyen şüpheliyi, ''İstediklerini basına anlat ve teslim ol'' sözleri ile ikna ettiği, şüphelinin de binanın camından gazetecilerle konuştuktan 15 dakika sonra önce rehineleri serbest bırakıp ardından da teslim olduğu ifade edildi. -REHİNE ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEDE- Şüpheli tarafından rehin alınan 7 kişi Muğla Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye gitti. Olay esnasında rehin alınan Balıkesir Müdürü Cem Dinç, olayda yaşamını yitiren Şahin'in müfettiş kökenli olduğuna işaret ederek, ''Çok dürüst bir insandı. Muğla'da göreve başladıktan sonra yolsuzlukların üzerine girmeye başlamıştı'' dedi.