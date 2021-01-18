Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ: HTS kayıtları incelendiğinde bu kişilerin organize bir suç örgütü olduğu ortaya çıkar

T24 Haber Merkezi

Evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, saldırganlara ilişkin olarak, "HTS kayıtları incelendiğinde bu kişilerin organize bir suç örgütü olduğu ortaya çıkar" düşüncesini dile getirdi. Özdağ, "Araştırıldığında Murat Ağırel, Sebahattin Önkibar, Ahmet Takan ve Yavuz Selim Demirağ saldırıları arasında bir bağ olduğu anlaşılır" dedi.

"İki kişi gözaltındayken fotoğrafla teşhisi kabul etmeyeceğimi söyledim"

T24'e konuşan Özdağ, "Gözaltına alınan iki kişiyi şoförüm tespit etti. Fotoğraf göstermek istediler. Bunun üzerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü aradım. İki kişi gözaltındayken fotoğrafla teşhisi kabul etmeyeceğimi söyledim. Aksi takdirde kamuoyuna duyuracağımı belirttim. Bunun üzerine şoförüm tekrar çağrıldı ve kişileri tespit etti. Ben de bugün gittim. Bir kişiyi fotoğrafla teşhis ettim." ifadesini kullandı.

"Bazı MHP teşkilatlarından saldırıyı öven açıklamalar yapıldı, bu utanç verici"

Özdağ, saldırı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP kanadından kimsenin aramadığını söyledi. Özdağ, "Bazı MHP teşkilatlarından saldırıyı öven açıklamalar yapıldı. Sonra sildiler. Bu utanç verici. HTS kayıtları incelendiğinde bu kişilerin organize bir suç örgütü olduğu ortaya çıkar. Araştırıldığında Murat Ağırel, Sebahattin Önkibar, Ahmet Takan ve Yavuz Selim Demirağ saldırıları arasında bir bağ olduğu anlaşılır" diye konuştu.

Arınç ziyaret etti

Öte yandan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Özdağ'ı ziyaret ettiği öğrenildi.

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