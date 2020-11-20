Salda Gölü'yle ilgili bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı: Millet Bahçesi bölgenin jeolojik yapısına zarar vermez

Salda Gölü'ne yapılması planlanan "Millet Bahçesi" projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plan değişikliğine karşı açılan davada, bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, planlamanın yapılaşmayı engelleyerek çevresel riskleri azalttığı, yoğunluk, ulaşım, çevresel etkiler, yapılaşma, turizm ve sosyal donatı gibi unsurlar açısından olumsuz etkilerinin bulunmadığı, bölgenin doğal yapısına zararının olmadığı, orman alanlarına ve bitki örtüsüne zarar vermeyeceği, bölgenin jeolojik yapısına zararının olmayacağı gibi tespitler yer aldı.

"Millet Bahçesi doğal yapıya zarar vermiyor"

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, raporda yer alan 'Planlama Açısından Değerlendirme' bölümünde, gölün planına yönelik değişikliğe ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Dava konusu planlamanın yoğunluk, ulaşım, çevresel etkiler, yapılaşma, turizm ve sosyal donatı gibi unsurlar açısından olumsuz etkilerin bulunmadığı, 1. Derece Doğal Sit Alanı'nda yapılaşma kararı bulunmamakla birlikte, 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda (kıyı şeridinin ikinci bölümünde kentsel tasarım alanlarında) yapılaşmaya olanak sunan rekreasyon alanlarının planlandığı, rekreasyon alanları için belirlenen emsal 0,05 yapılaşma koşulunun Planlı İmarlar Yönetmeliği'nde rekreasyon alanları için tanımlanan yapılaşma hakkı olduğu, bu emsal oranının Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının plan hükümleri 6.6 maddesine aykırılık teşkil etmediği, dolayısıyla rekreasyon alanları için hem yapılaşma koşulu hem de öngörülen kullanımların bölgenin doğal yapısına zararının olmayacağı değerlendirilmiştir."

"Kafe, restoran, mescit ve sağlık ünitesi hava, su, gürültü kirliliği oluşturmaz"

Raporun "Çevre Mühendisliği Açısından Değerlendirme" bölümünde ise, yapılan değişikliğin yoğun yapılaşmayı engellediği ve böylece çevresel risklerin azaldığı ifade edilirken, halk plajı bölümünde yer alacak olan büfe, kafe, restoran, sağlık ünitesi, yerel ürün satış yeri, mescit ve cankurtaran birimlerinin, hava kirliliği, gürültü kirliliği, su kirliliği, görüntü kirliliği gibi konularda risk oluşturmadığı belirtildi.

"Orman alanlarına ve bitki örtüsüne zarar vermez"

Raporun "Orman Mühendisliği Açısından Değerlendirme" bölümünde ise, bölgenin son yıllarda popüler hale gelmesiyle birlikte artan ziyaretçilerle birlikte düzensizliğin kontrol altına alınmasının olumlu bir adım olduğu ifade edilerek, idarenin Salda Gölü'nün korunmasına yönelik güçlü bir irada ortaya koyduğu savunuldu.

Ayrıca, Millet Bahçesi projesnini orman alanlarına ve bitki örtüsüne zarar vermeyeceğine değinildi.

Avukatlar rapora itiraz etti, dava karar aşamasında

Bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasının ardından, plan değişikliğine yönelik davayı açan avukatlar, rapora itiraz etti. Dava şu anda karar aşamasında.