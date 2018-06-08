Salda Festivali, doğal sit alanında değil

Mehmet ÇINAR/BURDUR, (DHA) - BEYAZ kumulları ve turkuaz renkli suyuyla eşsiz güzelliğe sahip Salda Gölü\'nde düzenlenecek gençlik festivaline tepki gösteren çevrecilere, ilçe belediye başkanı, organizasyon şirketi ve köy muhtarı yanıt verdi. Festival alanının Maldivler Plajı\'na 4.5 kilometre uzakta olduğu ve doğal sit alanı içinde olmadığı vurgulandı.

Türkiye\'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü\'nde 29 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Salda Gençlik Festivali\'nin, gölün koruma altındaki beyaz kumulların olduğu bölgede yapılacağı ve doğal alanlara zarar vereceği endişesi yaşanıyor. Festivalin göle zarar vermeyecek bir noktada düzenleneceğini belirten Yeşilova Belediye Başkanı CHP\'li Nuri Özbek, Salda Köyü Muhtarı Ömer Türkmen ve festivalin düzenleyici firması Thef Organizasyon sahibi Haluk Özer konuştu.

FESTİVAL ALANI MALDİVLER\'DE DEĞİL

Festivalin düzenleneceği alanın halk plajının yakınındaki göle 500 metre uzakta olduğunu söyleyen Başkan Nuri Özbek, bazı doğaseverlerin festivalin Maldivler Plajı\'nda olacağını düşündüğünü belirterek, “Ama orada değil. Ben doğacılardan daha çok doğacıyım belki. Festival düzenlenecek yer halk plajının olduğu yerde ve gölden 500 metre yukarıda. Göle hiçbir zarar vermeyecek bir yerde. Araçlar için otopark alanı ayırdık. 200 tane tuvalet aldık. Soyunma kabinleri, çöp toplama alanları. Güvenlik ve temizlik şirketleriyle anlaşmalar yaptık. Gece gündüz 4 günlük festivalde orada olacağız ve tabii ki hiçbir zaman gölün zarar görmesini istemiyoruz ve bunu sağlayacağız\" dedi.

YÜZMEKLE GÖL ZARAR GÖRMEZ

Festivalde gölün doğal yapısına zarar verileceği yönünde imalarda bulunulduğunu hatırlatan Özbek, “Ben hiçbir zaman gölün doğal yapısının zarar görmesini istemiyorum ve festival yapacağımız alandaki etkinlikler de göle zarar vermeyecek nitelikte. Çünkü göl epey bir uzakta kalacak. Tabi festivalde insanlar göle girebilecek. Zaten bu yıl 500 bin kişi gelecek ve bunun en az 400 bini göle girecektir. Gölün yüzmeyle zarar göreceğini de düşünmüyorum. Hem de soğuk olduğu ve gölün zengin mineral yapısı nedeniyle burada koli basili üretmemektedir\" dedi.

ÇEVRECİLERE ÇAĞRI

Salda Gölü\'nün su kaybının önlenmesi için Türkiye\'de kabul görmeyen ama AB\'de kabul görmüş projesi için çevrecilere destek vermeleri çağrısında da bulunan Özbek, “Kuraklık nedeniyle çekilme var ve 30 metreye yaklaştı. Bu sene de kurak gitti. Barajlar, buharlaşma ve gölü besleyen kaynakların da azalmasıyla su azalıyor. Bizim yaylada Dalaman Çayı\'nın çıkış noktası var ve onların kışın kullanmadığı dönemlerde bu suyun Salda\'ya akıtılmasını istiyorum. 4-5 ay yapılırsa hem Salda hem de Gölyar, Gencali, Yarışlı ve Burdur gölleri dolacaktır. Esasında gölleri korumak için en önemli projelerden biridir. Ben doğaseverlere buradan sesleniyorum, Salda Gölü\'nü seviyorlarsa bizim bu projemize destek versinler, bu projeyi gerçekleştirelim\" dedi.

ARAÇ GİRİŞİNE YASAK İZNİ BEKLİYOR

Gölün Maldivler kısmının Salda köyüne ait olduğunu beliren Özbek, “Beyaz kumun üzerinde ateş yakılıyor, araçlarla giriliyordu. Yetki alanımızın dışında olmasına rağmen kum üzerinde oluşan siyahlıkları düzelttik, her gün çöpleri aldırıyoruz. Artık araç girişine de kapatıldı. Halk plajında da araçla girilmesin diye daha önceki yıllarda tümsek oluşturulmuştu. Ama savcılığa şikayet oldu ve kaldırmak zorunda kaldım. Yetki karmaşası var. Kaldırtan savcılık. Savcılık ve kaymakamlığa yeniden dilekçe verdik bir ay kadar önce ve araç girişine kapatmak için izin verilmesini bekliyoruz. Bayramdan sonra burada yüzlerce araba olacaktır\" dedi.

SALDA MUHTARI: FESTİVAL BURADA DEĞİL

Gölün Maldivler olarak bilinen plaja köy halkı olarak \'Saldivler\' dediklerini belirten Salda Köyü Muhtarı Ömer Türkmen, bu bölgeye geçen yıl sezon ortasında ciddi ilgi oluştuğunu, muhtarlık olarak plaja araç girişini engelleyici tedbirler aldıklarını anlattı. Beyaz kumulların kirlenmemesi için ateş yakılması ve araç girişinin yasaklandığını kaydeden Türkmen, sadece acil durumlar için ambulans girişi olabileceğini ifade etti. Festival düzenlenecek alanın bu plaj olmadığını da belirten Türkmen, “Festivalin burayla ilgisi yok. Olsa da zaten karşı oluruz. Nüfusumuz 1263, hadi 3-5\'i ihtiyar gelemez, 1260\'ı gelir engelleriz, burada festival yaptırmayız\" dedi.

MALDİVLER\'E 4.5 KİLOMETRE MESAFEDE

Festivalin 29 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında ve halk plajına yakın, gölden 500-600 metre uzakta çayırlık bir alanda yapılacağını belirten organizasyon şirketinin sahibi Haluk Özer, festivalin içeriğinin daha çok sosyal sorumlulukla eğlenceyi birleştirmek üzerine olduğunu söyledi. Genç neslin bulunduğu yeri kirletmeden, pisletmeden eğleneceği bir festival planlandığını belirten Özer, “Festival alanının sit alanı olduğu, Maldivler Plajı olduğu söyleniyor ama Maldivler\'e 4.5 km, göle de 500-600 metre uzaklıkta. Alanımız tamamen çayır ve ağaçlık. Sosyal sorumluluk stantlarımız ve 600 kişilik sosyal sorumluluk ve saha ekibiyle insanlar geldiğinde çevreci, girişimci bir nesil organizasyonu olduğunu fark edecekler\" dedi.

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