Salçaya bir ayda yüzde 95 zam geldi

Domatese yüzde 33 zam gelirken domates salçasına da sadece bir ayda yüzde 95 zam geldi.

26 Temmuz'da markette 830 gramlık domates salçası 3 lira 45 kuruşa satılıyordu. Aynı ürün 28 Ağustos'ta aynı markette 4 lira 45 kuruşa satılmaya başlandı.

Sözcü gazetesinden Bora Erdin’in haberine göre, tam bir aylık periyotta yüzde 29 zamlanan ürüne ertesi gün yeniden zam geldi. Market, aynı gramdaki aynı marka ürünün fiyatını bir günde yüzde 51 artırarak 6 lira 75 kuruşa satmaya başladı. Son zamla birlikte domates salçasındaki fiyat artışı yüzde 95 oldu.

İstanbul Sebze ve Meyve Hali'nde Antalya domatesi haziran ayında 4 lira 50 kuruşa satılıyordu. Ağustos ayında ise aynı domatesin haldeki fiyatı 4 lira 50 kuruşa çıktı. Şu an ise domatesin kilogramı 6 liradan alıcı buluyor. Hazirandan bu yana domates yüzde 33 zamlandı.