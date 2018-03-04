T24 LogoT24 Logo
Gündem

Salça yüklü TIR şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kınık ilçesinde, salça yüklü TIR, şarampole yuvarlandı

04 Mart 2018 17:05

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Kınık ilçesinde, salça yüklü TIR, şarampole yuvarlandı. Kazada TIR sürücüsü Ekrem Gündüz, yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında. Kınık- Soma yolunun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Kınık\'ta bulunan salça fabrikasından yüklediği salçaları Eskişehir\'e götüren Ekrem Gündüz yönetimindeki 34 EZ 3734 plakalı TIR, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Gündüz, hafif yaralandı. Yaralı Ekrem Gündüz, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CevdetDHAKınıkTIRKazada TIREkrem GündüzKazaKınık SomaEskişehirEZKazadaGündüzYaralı Ekrem GündüzJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24