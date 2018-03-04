Salça yüklü TIR şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Kınık ilçesinde, salça yüklü TIR, şarampole yuvarlandı. Kazada TIR sürücüsü Ekrem Gündüz, yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında. Kınık- Soma yolunun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Kınık\'ta bulunan salça fabrikasından yüklediği salçaları Eskişehir\'e götüren Ekrem Gündüz yönetimindeki 34 EZ 3734 plakalı TIR, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Gündüz, hafif yaralandı. Yaralı Ekrem Gündüz, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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