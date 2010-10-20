-SALÇA DA ÇİN'DEN GELECEK KARACABEY (A.A) - 20.10.2010 - Bu yıl yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'de 1,5 milyon ton salçalık domates ve bundan da yaklaşık 215 bin ton salça üretiminin yapıldığı bildirildi. Bu üretim rakamlarına rağmen bazı firmaların, Çin'den salça ithalatı için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğu belirtildi. Karacabey Ziraat Odası Başkanı Nuri Karaca, yaptığı açıklamada, Türkiye'de uzun yıllardır çiftçinin domatesi 8 ile 10 kuruş arasında sattığını söyledi. Bu yüzden çiftçinin mağdur olduğunu, önemli bölümünün, tarlasını ve traktörünü satmak zorunda kaldığını ifade eden Karaca, bu yıl yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle domates üretiminin düştüğünü ve buna paralel fiyatlarda bir yükselme olduğunu anlattı. Bu fiyat artışının en büyük sebebinin bir domates güvesinin İtalya, Yunanistan ve İspanya'dan sonra Türkiye'de ürünlere zarar vermesi olduğunu vurgulayan Karaca, şöyle konuştu: ''Türkiye'ye Antalya'dan giren bu zararlı, ardından Çanakkale ve bizim bölgemize ulaşarak yüzde 90'lara varan ürün kaybının yaşanmasına neden oldu. Tarla domatesinin erken bitmesi ve sera domatesinin piyasaya girmemesi de bu fiyat artışında diğer bir önemli unsur oldu. Buna rağmen Türkiye'nin salça ihtiyacı karşılanabilmiştir. 2007 yılında Türkiye'de 1,5 milyon ton salçalık domates üretimi yapıldı ve 215 bin ton salça elde edildi. 2008 yılında 2 milyon 700 bin ton domates rekoltesiyle 380 bin ton salça üretildi. Geçen yıl ise 1 milyon 900 bin ton domates üretimi ve bundan da 270 bin ton salça imal edildi.'' -ÇİN'DEN SALÇA İTHALATI TALEBİ- Karaca, bu yıl ise yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 1,5 milyon ton domates ve bundan da 215 bin ton salça üretimi yapıldığını dile getirerek, ülkenin yıllık salça ihtiyacının ise 200 bin ton olduğunu bildirdi. Bazı firmaların, yüksek fiyatlar nedeniyle domates alamadığını ve devletin ilgili kurumlarına başvurarak salça ithalatı konusunda talepte bulunduğunu vurgulayan Karaca, şöyle konuştu: ''Bu ithalatın da Çin'den yapılması planlanıyor. Umarız sadece başvuru ve planla kalır. Dünyanın en kalitesiz salçasını Çin üretiyor. Dünya salça ihracatında üçüncü olan Türkiye'de ithalata izin verilmesi kabul edilemez. Hiçbir şekilde ülkeye salça girişine izin verilmemelidir. Eğer ithalatın önü açılırsa çiftçi ve ülke tarımı büyük zarara uğrar.'' ''Şu andaki tek sorun, Türkiye'nin salça ihraç edemeyecek olmasıdır'' diyen Karaca, şunları kaydetti: ''İthalatın önü açılırsa yüksek fiyattan ürün alıp üretim yapan diğer firmalar zarar edecektir. Bu durumda gelecek yıl fabrikalar, zararını çiftçiden çıkarmaya çalışacak ve oldukça düşük fiyattan ürün alacaklardır. Çin'den salça gelirse tükettirmemek için ne gerekiyorsa yapacağız.''