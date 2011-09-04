'Salak Milyoner' gerçek oldu

T24-

A.A'nın haberine göre, Yedikule'de ismi açıklanmayan 4 kişi, temin ettikleri define haritasından yola çıkarak Bizans dönemine ait gömüyü bulmak için harekete geçti. Şüpheliler, harita üzerinde gösterilen gömünün bulunduğu yerin üzerinde 5 katlı tarihi bir binanın bulunduğunu tespit etti.Hemen, gömü için 50 yıllık tarihi binanın zemin katını kiraladı. Kazma kürekle çalışmaya koyulan 4 kafadar, binanın 60 cm kalınlığındaki antre duvarını deldi, biriktirdikleri toprağı çuvallara doldurup dairenin odalarına istifledi. Bir süre sonra eve sığmayan çuvallar geceleri gizlice tahliye edildi. Şüpheliler, dikkat çekmemek için bina sakinlerine tadilat yaptıklarını söyledi.İmam Hüseyin Sokak'taki dört katlı bir apartmanın bodrumunda define arayan 4 kişi ihbar üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polisi bile hayrete düşüren olayda, define avcılarının zeminden 11,5 metre derinlikte tünel kazdığı ve çıkardıkları kumları dairenin odalarına özenle istifledikleri gözlendi.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.