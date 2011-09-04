T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Salak Milyoner' gerçek oldu

Define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin hikâyesini anlatan 'Salak Milyoner' filmi Fatih'te gerçek oldu.

04 Eylül 2011 03:00



T24- Define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin hikâyesini anlatan 'Salak Milyoner' filmi Fatih'te gerçek oldu.




A.A'nın haberine göre, Yedikule'de ismi açıklanmayan 4 kişi, temin ettikleri define haritasından yola çıkarak Bizans dönemine ait gömüyü bulmak için harekete geçti. Şüpheliler, harita üzerinde gösterilen gömünün bulunduğu yerin üzerinde 5 katlı tarihi bir binanın bulunduğunu tespit etti.


Hemen, gömü için 50 yıllık tarihi binanın zemin katını kiraladı. Kazma kürekle çalışmaya koyulan 4 kafadar, binanın 60 cm kalınlığındaki antre duvarını deldi, biriktirdikleri toprağı çuvallara doldurup dairenin odalarına istifledi. Bir süre sonra eve sığmayan çuvallar geceleri gizlice tahliye edildi. Şüpheliler, dikkat çekmemek için bina sakinlerine tadilat yaptıklarını söyledi. 



İmam Hüseyin Sokak'taki dört katlı bir apartmanın bodrumunda define arayan 4 kişi ihbar üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polisi bile hayrete düşüren olayda, define avcılarının zeminden 11,5 metre derinlikte tünel kazdığı ve çıkardıkları kumları dairenin odalarına özenle istifledikleri gözlendi.


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24