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Spor

Salah'a oruç fetvası; Şampiyonlar Ligi Finali'nde oruç tutacak mı?

Ukrayna'da 26 Mayıs'ta iftar saati maçtan sadece yarım saat önce

22 Mayıs 2018 14:28

Mısırlı din adamı Yaser Burhami, Şampiyonlar Ligi finalinde oruç tutup tutmayacağı merak edilen Mohamed Salah için, "Kuran'da futbolcuların oruçtan muaf tutulacağına dair ayet yok. Sporculuk ağır işlerden sayılmıyor" dedi.

Mısırlı din adamları 26 Mayıs'ta Liverpool ile Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi final maçına çıkacak olan Liverpool'un golcüsü Mohamed Salah'ın, orucunu kazaya bırakamayacağını açıkladı.

Habertürk'ün aktardığına göre; din insanı Yaser Burhami, İngiltere'de 'Mo Salah' olarak anılan oyuncunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanacak maç öncesi oruç tutmayı bırakıp bırakamayacağı sorusunu, "Kuran'da futbolcuların oruçtan muaf tutulacağına dair ayet yok. Sporculuk ağır işlerden sayılmıyor" diye yanıtladı.

Ukrayna'da 26 Mayıs'ta iftar saati maçtan sadece yarım saat önce.

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