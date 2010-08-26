Salacak'ın 'Denizkızı' AKP'li Şahbaz'ın oldu



MEHMET DEMİRKAYA T24





Üsküdar Salacak’ta bulunan ve bir dönem içki tartışmalarını konu olan, eski Denizkızı Restaurant’ın yerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eski hesap yaklaşık 12 trilyon liraya sattı. Yeri, Macaristan’a ihraç ettiği çoraplar nedeniyle “Çorap kralı” olarak da bilinen, Filizler köftecinin ortaklarından Osman Şahbaz aldı. Osman Şahbaz, 2009 belediye seçimlerinde Bakırköy Belediye Başkanlığı için AKP’den aday adayı olmuştu.



Doyumsuz güzellikte doğa ve tarihi manzaraya sahip İstanbul’un ender yerlerden biri olan Salacak’a köfteci geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinden bulunan, eski Denizkızı Restaurant’ın yerini sattı. Belediye, 920 metrekarelik yeri ve üzerindeki binayı, Moslini Dış Ticaret Ltd. Şirketi’ne 11.920.000 TL’ye verdi. Kapalı Teklif Usulü’ne göre yapılan ihalede Belediye, söz konusu arazi ve bina için 9.800.000 TL muhammen bedel belirlemişti. Belediye, beklide sahip olduğu en güzel yeri de elinden çıkarmış oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, belediyeye ait yerlerde içkinin yasaklanması nedeniyle Denizkızı Restaurant da kamuoyunun gündemine gelmişti. Restaurant’ın işletmecisi müşterilerine içki servisi yaptığı için belediyenin kendisini çıkarmak istediğini iddia etmişti. İşletmecinin yeri boşaltmasından sonra Belediye söz konusu yeri içkisiz balık lokantası olarak yeniden yapmış ve işletmesini kendi şirketi Beltur’a vermişti.





Köfteci “çorap kralı” Salacak’ta



Denizkızı’nın yerini satın alan Moslini firması 2000 yılında kurulmuş bir şirket. 500 bin TL’lik sermayeli şirket 4 ortaklı. Şirketin yüzde ellisi Osman Şahbaz, İsmail Hakkı Şahbaz ve Mustafa Şahbaz kardeşlere ait. Diğer yüzde ellisi ise İsmet Özçelik’in. Tuzla’da bulunan Filizler köftecisinin de sahibi olan Moslini firmasının merkez adresi ise Bağcılar’da.



Şirketin ortaklarından Osman Şahbaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu. Küçük yaştan beri Mahmutpaşa’da ticaret ile uğraşan Osman Şahbaz, Macaristan’a yaptığı çorap ihracatı ile “çorap kralı” olarak ünlendi. Bakırköy Belediye Başkanlığı’na AKP’dan aday adayı olan Osman Şahbaz, “Her ilçeye yardımsever bir AKP’li” haberleriyle de gündeme geldi. Söz konusu haberle ilgili olarak yayımlanan “AKP’li Hayırseverler” listesinde, Bakırköy için Mesut Tahincioğlu ile birlikte Osman Şahbaz’ın adı da yeraldı.







