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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sala okuduğu için imamı döven 4 kişi tutuklandı

İmamı döven 4 kişinin camiye girdikten sonra şalterleri indirip salayı susturduğu öğrenildi

18 Temmuz 2016 21:53

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz Cuma gecesi camiden sala okunması yüzünden çıkan kavgada imamı dövdükleri ileri sürülen 4 kişi tutuklandı.

15 Temmuz gecesi Çeltikçi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, darbe girişimi sırasında tüm ilçe genelinde merkezi sistemle sala okunmaya başladı.

İlçenin Çeltikçi Mahallesi’nde cami yanındaki evde oturan Ekrem T., oğulları Hakan ve Uğur Can T. ile Ali A. sabaha karşı neden sala okunduğunu sormak için camiye gitti. Kapının kilitli olduğunu gören 4 kişi açık olan camdan içeri girerek caminin şalterlerini indirip salayı susturdu.

 

İmamı dövdüler

 

Salanın susmasıyla camiden gelen sesleri duyan imam Nurdoğan Akın dışarı çıktığında 4 kişiyle karşılaştı. Salanın susturulmasına tepki gösteren imam Akın ile bu kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ekrem, Hakan, Uğur Can T. ve Ali A., cami imamı Nurdoğan Akın'ı dövdü.

Hastaneye gidip 10 günlük ’iş göremez’ raporu alan imam Nurdoğan Akın, kendisini döven Ekrem T. ve oğulları Hakan ve Uğur Can T. ile Ali A.’dan şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi sorgularından sonra sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

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