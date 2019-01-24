Sala'nın uçağını arama çalışmalarında üçüncü gün

Manş Denizi üzerinde seyrederken radardan kaybolan ve Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağı arama çalışmalarında üçüncü güne girildi. Polisin yaptığı açıklamaya göre, bugün arama kurtarma çalışmalarına son verilip verilmeyeceğine karar verilecek.

Guernsey polisi çalışmalara başlarken Burhou, The Casquets, Alderney ve Cherborug yarımadasının kuzey kıyılarına odaklanılacağı belirtildi.

Polisin yaptığı ikinci güncellemede aramanın devam ettiği, bugünkü belirlenen noktaların araştırılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına son verilip verilmeyeceğine karar verileceği duyuruldu.

Ne olmuştu?

Cardiff City'ye imza attıktan sonra Fransa'ya dönen ve Nantes'taki takım arkadaşlarına veda eden 28 yaşındaki Sala'nın Pazartesi günü Galler'e gitmek üzere özel bir uçakla yola çıktığı öğrenilmişti. Daha sonra uçakla radar bağlantısı kesilmişti. Fransa Sivil Havacılık otoritesi Sala'nın uçakta olduğunu doğrulamıştı.

Channel Adaları Hava Arama ekibinin şefi John Fitzgerald, Emiliano Sala'yı canlı bulma konusunda 'umutsuz' olduklarını söylemişti.

Guernsey polisi dün yapılan açıklamada arama çalışmalarında dört olasılığa odaklanıldığını belirtmişti.

Buna göre:

Uçak karaya iniş yaptı ancak iletişim imkanları yok. Uçak suya iniş yaptı, oradan geçen bir gemi tarafından Sala ve pilot kurtarıldı. İletişim imkanları yok Suya indiler ve uçakta bulunduğunu bildiğimiz cankurtaran salına bildiler. Bağlantı imkanları yok. Suya indiler ve uçak kullanılmaz hale geldi. Sala ve pilot denizdeler kaldılar.

Polisin açıklamasında en güçlü olasılığın 3 numara olduğu ve Sala ve pilotun bir salın içinde olabilecekleri kaydedildi.