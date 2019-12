Saksı değiştirmenin püf noktaları

Çiçeğiniz büyüyüp serpilmek için sizin sevgi dolu ellerinize teslim olmaya hazır.



Saksılarda sıra sıra dizili pembe, mor, turuncu, sarı çiçekler... Hepsi de büyüyüp serpilmek için sizin sevgi dolu ellerinize teslim olmaya hazır... Vakit kaybetmeyin öyleyse...



Bahçe ya da terasların en has konukları arasındadır saksıda yetişen bitkiler. Sağlıklı yetişmeleri için elimizden geleni yaparız. Her birinin istekleri farklıdır. Çünkü formlarını kaybetmemeleri için her açıdan eşit miktarda ışık almaları gerekir. Seçeceğiniz saksı, bitkinin sağlıklı gelişimi için büyük önem taşır. Pişmiş kil, plastik, seramik saksılar tercih edebilirsiniz.



Bitkinin ihtiyacına göre saksıyı değiştirebilirsiniz. Ama unutmayın, bitkiniz gereksiz değişimlerden zarar görür. Saksıdaki toprakta, belli bir süre sonra bitki besin maddeleri azalır. Aynı zamanda toprak üstü kısmıyla beraber köklerinin de gelişmesiyle, saksı yetersiz duruma gelir. Bu noktada bitkinizin saksısını değiştirmelisiniz. Bitkinizin boy, kök yapısını ve mevsimi de dikkate alarak onu bir boy büyük saksıya taşıyabilirsiniz. Bu esnada gerekli budamaları yapmayı unutmayın. Bitkinizi sıvı bitki besiniyle kuvvetlendirin.



Saksı nasıl değiştirilir?



* Bir elinizle bitkinin kök boğazı ve toprak kısmını tutun. Diğer elinizle de saksıyı ters çevirip hafifçe altına vurun.

* Bitkiyi saksıdan bu şekilde çıkarın. Toprağın dağılmamasına dikkat edin.

* Kök ve gövde budaması yapın.

* İnce çakılla saksının alt kısmını kaplayın. İyi bir drenajla kök çürümesini önlersiniz.

* Torf karışımlı yeni topraktan serpin ve bitkinizi saksının ortasına gelecek şekilde yerleştirin. Yüksekliğine dikkat edin.

* Geri kalan boş kısma yeni toprak karışımını ekleyin. Boşluk kalmaması için elinizle bastırın. Saksı üst düzeyi ile toprak yüzeyi arasında 1.5-2 santimetre bir boşluk bırakılmalıdır.

* Can suyunu verin. Işık alabileceği bir yere yerleştirin.



Saksıda mutlu olan çiçekler



* Arap sümbülü Muscari



Soğanlı bir bitkidir. Sonbahar aylarında dikmelisiniz. Bahar döneminde çiçeklenir. Hoş bir kokusu vardır. Geçirgen ve kuru toprak sever. Güneşli ve yarı gölge alanlarda bahçenizde onlar için yer açın. Uzun dönem çiçekli kalır.



* Kasımpatı Chrysanthemum



Soğuğa dayanıklıdır, fakat dondan korumanız gerekir. Kanaatkârdır, yetiştirilmesi oldukça kolaydır. Çelik alma yöntemiyle ya da tohumdan yetiştirebilirsiniz. Güneş ya da yarı gölge sever. Korunaklı, rüzgârsız alanlara saksılarınızı yerleştirin. Toprağı nemli tutun. Mayıs ayında budama yapmalısınız. Fazla ara dallar ve tomurcukları temizlemelisiniz.



* Lale Tulipa



Geçirgen, hafif kumlu, organik maddece zengin toprak sever. Lale soğanlarını sonbahar döneminde dikmelisiniz. Sağlıklı çiçek açabilmesi için soğanların serin bir yere ve uzun bir döneme ihtiyacı vardır. Dayanıklı ve kanaatkârdır. Geçirgen toprak ister. Güneş ya da yarı gölge sever. Yaprakları solana kadar kesmeyin ama soldukça kesmeyi de unutmayın.



* Funda Erica



Kanaatkâr türlerdir. Çok kireçli olmamak şartıyla tüm topraklarda yaşayabilir. Dört mevsim dikim yapabilirsiniz. Asitli toprakta mutlu olur. Fazla su istemez. Güneşli alanları ve sıcak yerleri sever. Pencere önündeki saksılarda ve limonluklarda hem çok güzel görünür hem de sağlıklı gelişir. Yaşlı dalları için gençleştirme budaması yapın. Temmuz-eylül döneminde yarı odunsu dallardan çelik alarak üretilir. İlkbaharda daldırma yöntemiyle de çelik alabilirsiniz.



* Sümbül Hyacinthus



Hyacinthaceae ailesindendir. Akdeniz kökenli ve soğanlı bir bitkidir. Şubat sonu, mart başında sümbülleriniz açar. Soğanları toprağa 5-8 santimetre aralıklarla dikin. Geçirgen ve az kumlu toprak sever. Nemli kalacak şekilde sulama yapmalısınız. Aşırı sulamadan kaçının. Fazla su, soğanların çürümesine sebep olur. Dona dayanıklıdır, kuvvetlidir. Serin alanlardan hoşlanır. Güneş ya da yarı gölge alanlara dikin.



* Nergis Narcissus



Amaryllidaceae ailesindendir. Nemli, geçirgen ve organik maddece zengin toprakta mutlu olur. Güneş ve yarı gölge sever. Sonbaharda nergis soğanlarını saksılara dikebilirsiniz. Kışın son günlerinde açan çiçekleri oldukça güzeldir. Sarı, beyaz ya da turuncu renkte olan çiçekleri narin bir görüntüye sahiptir ve aynı zamanda kokuludur. Solan çiçekleri, üzerinde bekletmeden kesmelisiniz. Bu uygulama sayesinde açacak yeni çiçeklere de fırsat vermiş olursunuz. Dayanıklı bir bitkidir. Düzenli olarak, potasyum ve fosforca zengin gübre takviyesi yapılmalıdır.



* Siklamen Cyclamen



Kış aylarının en renkli çiçekleridir. Yaz döneminin sonunda tohumdan üretebilirsiniz. Kış döneminden, bahara kadar çiçeklidir. Dayanıklı bir bitkidir ve soğuğa bayılır. Nemli ve aynı zamanda humusça zengin toprak sever. Yaprak ve çiçeklerini döktükten sonra sulamayı bırakın.



* Çiğdem Colchicum



Güneş ya da yarı gölge sever. Kış aylarının başında çiçeklenen soğanlı bir bitkidir. Nisan sonuna kadar da çiçekli kalmaya devam eder. Organik maddece zengin, yumuşak ve geçirgen toprak idealdir. Toprağa 5-10 santimetre derinliğinde dikilmelidir.



* Bodrum papatyası Osteospermum



Ilıman iklim bitkisidir. İlkbahardan yaz dönemine kadar çiçeklidir. Hafif ve geçirgen toprak ister. Güneş sever. Rüzgârdan korumalısınız, hassas olduğunu unutmayın. Mart ayında kaplarda çimlenen tohumları, mayıs ayında daha büyük saksılara alabilirsiniz. Fideleri, 30 santimetre mesafe bırakarak dikin.