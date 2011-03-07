-''SAKLI HAYATLAR'' 11 MARTTA VİZYONDA İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - Çorum'da, 1980'de yaşanan olaylar sonucu İstanbul'a göç eden Alevi ailenin hikayesinden yola çıkarak, sıradan insanların yaşadığı kimlik çatışmalarının yol açtığı trajediyi anlatan ''Saklı Hayatlar'' filmi, 11 Martta vizyona girecek. Drama İstanbul Film Atölyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, filmin olay örgüsünü oluşturan ana hikaye, gerçek olaylardan esinlenerek yazıldı. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Haluk Ünal'ın üstlendiği filmde, Ceren Hindistan, Yusuf Akgün, Laçin Ceylan, Zerrin Sümer, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncular rol alıyor Filmin yönetmeni ve senaristi Ünal'ın, şimdiye kadar sinemada yeterince konu edilmemiş bir ayrımcılıktan yola çıktıklarını ifade ettiği açıklamada, şu görüşlerine yer verildi: ''Biz temelde ön yargılara, bunların yarattığı nefrete dair bir film çektik. Seçtiğimiz ezilen, saklanan kimliğin Alevi olması elbette tesadüf değil. Bu ülkede Ermeni, Yahudi, Kürt, komünist, eşcinselseniz mutlaka saklı bir hayatınız olmuştur. Aleviler bunların içinde yarası en eski ve kanaması en büyük olanların başında geliyor. Türkiye'nin tüm saklı hayatlarını örnekleyen Alevi kimliğinin dramı, Sünni çoğunluğun da trajedisidir.''