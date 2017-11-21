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Saklandığı evden atlet ve terlikle kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı

Oğuz KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da gasp ve silahla tehdit suçlarından hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal Horata (37), polis baskınıyla yakalandı

21 Kasım 2017 17:07

Oğuz KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da gasp ve silahla tehdit suçlarından hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal Horata (37), polis baskınıyla yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan Celal Horata\'nın Bahçelievler Mahallesi\'ndeki tek katlı bir evde saklandığını belirledi. Ekiplerin düzenlediği baskında Celal Horata, evin arka penceresinden atletli ve terlikli olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kısa süren kovalamaca sonucunda Celal Horata\'yı yakaladı. Hakkında gasp ve silahla tehdit suçlarından 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal Horata, yapılan işlemlerinin ardından Kütahya H Tipi Cezaevi\'ne teslim edildi.

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