Sakız patlattı, canından oldu!

T24 - Ukrayna'da bir öğrenci, çiğnediği sakızın patlamasıyla hayatını kaybetti.



Adı açıklanmayan 25 yaşındaki kimya öğrencisi, ailesinin evindeki odasında çalışırken, aile üyeleri kuvvetli bir patlama sesi duydu.



Hemen öğrencinin odasına giren aile üyeleri, gencin çenesinin parçaladığını gördüler.



Rus haber ajansı Ria Novosti, adli tıpta yapılan incelemelerde sakızın mahiyeti belirlenemeyen, ancak bir çeşit patlayıcı olduğu düşünülen bir kimyasalla kaplandığının saptandığını duyurdu.



Bu arada, öğrencinin sakızını sitrik aside batırma alışkanlığı olduğu da yazılan haberler arasında. Polis, öğrencinin cesedinin yanında bir başka maddenin de bulunduğunu bildirdi.

