T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sakız patlattı, canından oldu!

Ukrayna'da bir öğrenci, çiğnediği sakızın patlamasıyla hayatını kaybetti.

10 Aralık 2009 02:00

T24 - Ukrayna'da bir öğrenci, çiğnediği sakızın patlamasıyla hayatını kaybetti.

Adı açıklanmayan 25 yaşındaki kimya öğrencisi, ailesinin evindeki odasında çalışırken, aile üyeleri kuvvetli bir patlama sesi duydu.

Hemen öğrencinin odasına giren aile üyeleri, gencin çenesinin parçaladığını gördüler.

Rus haber ajansı Ria Novosti, adli tıpta yapılan incelemelerde sakızın mahiyeti belirlenemeyen, ancak bir çeşit patlayıcı olduğu düşünülen bir kimyasalla kaplandığının saptandığını duyurdu.

Bu arada, öğrencinin sakızını sitrik aside batırma alışkanlığı olduğu da yazılan haberler arasında. Polis, öğrencinin cesedinin yanında bir başka maddenin de bulunduğunu bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24