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Dünya

Sakız Adası'nda 450 bin ağaç kül oldu

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda geçen cumartesi günü saat 02.00 sıralarında başlayan yangın hız kesmeden sürüyor

22 Ağustos 2012 15:55

Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'nda geçen cumartesi günü başlayan orman yangını, halen kontrol altına alınamadı.

Yangında, ilk belirlemelere göre 12 bin 700 hektar ormanlık alanla yaklaşık 2 milyon sakız ağacından 450 bini küle döndü. Koyun ve keçilerin otlatıldığı alanların yüzde 70'inin de kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Adayı adeta küle çeviren yangının yalnızca sakız ağaçlarına verdiği zararın 6 milyon Euro olduğu belirtildi.

Yunanistan 'ın Sakız Adası'nda geçen cumartesi günü saat 02.00 sıralarında başlayan yangın hız kesmeden sürüyor. Zaman zaman kontrol altına alınan yangının, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıktığı ve önünün kesilemediği ifade edilirken, şuana kadar yangında 12 bin 700 hektar ormanlık alanın kül olduğu bildirildi. Adada bulunan yaklaşık 2 milyon sakız ağacından 450 bini ile keçi ve koyunların otlatıldığı alanların yüzde 70'inin de yangında zarar gördüğü öğrenildi. Sakız üretiminde yaklaşık 75 tonluk üretim kaybına neden olan yangının, adeta küle dönen adaya yalnızca sakızdan verdiği zararın 6 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi. Öte yandan koyun ve keçilerin, otlatılabilmesi için adanın kuzeyine nakledildiği bildirildi. Arıcılıktaki zararın 50 yılda ancak telafi edilebileceği, yangındaki toplam zararın tespit edilebilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (Fulya Omaç/ Radikal)

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