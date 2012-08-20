Sakız Adası'nda 3 gündür süren yangın İzmir'den görüldü

Yunanistan’a bağlı Sakız Adası’nda geçen cumartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı. Rüzgarın yön değiştirip denizden karaya esmesiyle yangın iç bölgelere kadar ulaştı. Adada bulunan sakız ağaçlarının yaklaşık yüzde 40’ı zarar gördü. Arıcılıktaki zararın ise ancak 50 yılda telafi edilebileceği bildirildi.

Yunanistan’ın Sakız Adası’nda önceki gün saat 02.00 sıralarında başlayan yangın, hız kesmeden sürüyor. Rüzgarın denizden karaya doğru yön değiştirmesiyle yangın Agia Yanni’ye doğru uzandı. Adanın güneydoğusunda bulunan Kalomoti ve Pirgi köylerindeki alevlere iki yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilirken alevler kuzeyde, Sidirunda’ya bağlı Pahia- Amo köyüne kadar geldi. En tehlikeli bölgenin Sidirunda’da orta çağdan kalma Avgonima ve Anavatos köylerinin bulunduğu alanın olduğu belirtildi. Söz konusu bölgenin dağlık olması nedeniyle karadan müdahalenin güç yapıldığı bu nedenle havadan su atıldığı ifade edildi.

Yangının Datya ve Vrulidya’ya ilerlemesi durumunda bu bölgedeki damla sakızı üretiminin büyük zarar göreceği belirtilirken, alevlerin tehdit ettiği Armolia Köyü dün boşaltıldı, Kalamoti Köyü’nde iki otobüs tahliye için hazır bekletiliyor.

Çeşme’den de görülebilen alevlerin yayılmasını engelleyip yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çaba fark ettiği kaydedildi. Çeşme’nin hemen karşısındaki adada binlerce hektar alan kül olurken Türkler sosyal paylaşım sitelerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın komşuya yardım etmesini istedi. Ancak Türkiye ve Yunanistan tarafından işbirligi konusunda resmi bir teklif veya görüşme olmadığı öğrenildi.