Sakız adası valisi: 'Türkler adaya yerleşsin'

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"Duruma yabancı korkusu ve ırkçılık çerçevesinden bakılmaması gerektiğinin" altını çizen Sakız Valisi'nin, "Türklerin adalara yerleşmeleri gibi bir gelişmeye belki de olumlu şekilde yaklaşılmalı" ifadesine yer verdiğine dikkat çekildi.



Daha önce de Türk turistlerin doğu Ege adalarına vizesiz giriş yapmalar ı önerisini gündeme getiren Lambrinudis, geçen hafta Papandreu'ya gönderdiği mektupta, adaların ekonomik krizden doğrudan etkilendiklerini vurgulamış ve turizm sektöründe güçlükler yaşandığını ifade etmişti.



Lambrinudis, Papandreu'dan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında konunun ele alınmasını da istemişti.

AA