T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sakız adası valisi: 'Türkler adaya yerleşsin'

Türkler adaları vizesiz ziyaret etsin diye Papandreu'ya mektup gönderen Sakız adası valisi Polidoros Lambrinudis, şimdi de Türkler Sakız adasına yerleşsin önerisinde bulundu.

03 Mayıs 2010 03:00

T24-  Yunan basınında yer alan haberlere göre, daha önce Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'ya mektup göndererek, "Ege adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması" talebinde bulunan Vali Lambrinudis'in, "Nüfusun ihtiyarladığı, gençlerin ise adayı terk ettikleri gerekçesiyle Türklerin bölgeye yerleşmeleri" fikrini de gündeme getirdiği kaydedildi.


"Duruma yabancı korkusu ve ırkçılık çerçevesinden bakılmaması gerektiğinin" altını çizen Sakız Valisi'nin, "Türklerin adalara yerleşmeleri gibi bir gelişmeye belki de olumlu şekilde yaklaşılmalı" ifadesine yer verdiğine dikkat çekildi.


Daha önce de Türk turistlerin doğu Ege adalarına vizesiz giriş yapmalar ı önerisini gündeme getiren Lambrinudis, geçen hafta Papandreu'ya gönderdiği mektupta, adaların ekonomik krizden doğrudan etkilendiklerini vurgulamış ve turizm sektöründe güçlükler yaşandığını ifade etmişti.


Lambrinudis, Papandreu'dan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında konunun ele alınmasını da istemişti.

AA

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24