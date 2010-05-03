Sakız adası valisi: 'Türkler adaya yerleşsin'

T24- Yunan basınında yer alan haberlere göre, daha önce Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'ya mektup göndererek, "Ege adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması" talebinde bulunan Vali Lambrinudis'in, "Nüfusun ihtiyarladığı, gençlerin ise adayı terk ettikleri gerekçesiyle Türklerin bölgeye yerleşmeleri" fikrini de gündeme getirdiği kaydedildi.
"Duruma yabancı korkusu ve ırkçılık çerçevesinden bakılmaması gerektiğinin" altını çizen Sakız Valisi'nin, "Türklerin adalara yerleşmeleri gibi bir gelişmeye belki de olumlu şekilde yaklaşılmalı" ifadesine yer verdiğine dikkat çekildi.
Daha önce de Türk turistlerin doğu Ege adalarına vizesiz giriş yapmalar ı önerisini gündeme getiren Lambrinudis, geçen hafta Papandreu'ya gönderdiği mektupta, adaların ekonomik krizden doğrudan etkilendiklerini vurgulamış ve turizm sektöründe güçlükler yaşandığını ifade etmişti.
Lambrinudis, Papandreu'dan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında konunun ele alınmasını da istemişti.
AA