Sakız Adası açıklarında mühimmat yüklü bot ele geçirildi: 12 gözaltı

Yunan resmi haber ajansı ANA-MPA, Yunanistan Sahil Güvenlik Güçleri'nin Sakız Adası açıklarında şişme botta silah ve patlayıcı madde taşıyan iki Türk ve iki Yunan vatandaşını yakaladığını duyurdu.

Ajansın haberine göre, yasa dışı göçle mücadele çerçevesinde şişme bota rutin kontrol amacıyla yaklaşan Sahil Güvenlik ekipleri, arama sırasında 2 tanksavar, 4 adet el bombası, 2 tabanca, mermi ve çok sayıda patlayıcı madde tespit etti.

Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktığı belirtilen bota Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından el konularak Sakız Adası limanına götürüldüğü, zanlıların gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan antiterör birimlerinin, tutuklanan kişilerle ilgili olarak, Atina, Selanik ve Korent kentlerinde bazı evlerde aramalar yaptıkları da kaydedildi.

Yakalananlardan iki Türk vatandaşı ve bir Yunanın Türkiye'de silahlı eylemler yaptıkları ifade edilen haberde, bu durumdan Türk makamlarının bilgisi olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, Yunan antiterör birimlerinin el konulan silah ve patlayıcı maddelerin Türkiye'deki eylemlerde kullanılacağı değerlendirmesine yer verildi.

ANA-MPA'nın emniyet güçlerine dayandırdığı haberine göre, Atina'da 9, Selanik'te ise 3 kişi gözaltına alındı.

Ajans, soruşturmanın devam ettiğini belirterek gözaltına alınanların çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ancak aralarında Yunan vatandaşlarının da bulunduğunu duyurdu.

Bu arada, gözaltına alınan 12 kişiden birinin Geçtiğimiz aylarda AKP Genel Merkez binasına bombalı saldırıda bulunan Hasan Biber olduğu iddia edildi.