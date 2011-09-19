-Şakir ve Çelik yurt dışından eş bekliyor GAZİANTEP (A.A) - 19.09.2011 - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesinin iki sakini ''zürafa Şakir'' ile ''jaguar Çelik'' eş bekliyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi Halkla İlişkiler Müdürü Özgül Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında 870 bin, 2010 yılında 1 milyon 480 bin ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesini 2011 yılında şu ana kadar 1 milyon 170 bin kişinin gezdiğini, bu yılın sonuna kadar hedeflerinin 2 milyon ziyaretçi olduğunu söyledi. Hayvanat bahçesinin yalnız yaşayan iki sevimli sakini ''zürafa Şakir'' ile ''jaguar Çelik''e eş bulmak amacıyla yurt dışındaki hayvanat bahçeleriyle görüştüklerini dile getiren Yazıcı, zürafaların ömrünün 20 yıl olduğunu, bu sürenin 11 yılını yalnız geçiren ''zürafa Şakir''in bu sıkıntısını sona erdirmek istediklerini belirtti. ''Jaguar Çelik''in de 9 yaşında olduğunu, jaguarların ömrünün 22 yıl olduğunu, ''Çelik''in bunun 9 yılında yalnız kaldığını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti: ''Zürafa Şakir'e sürekli eş arıyoruz. Ama uygun olanını bir türlü bulamadık. Çünkü zürafalarda erkek doğumu fazla. Dişi fazla bulunmuyor. Bu sene sonuna kadar yurt dışındaki çeşitli bahçelerden haber bekliyoruz. Aynı şekilde Jaguar Çelik de bize henüz 2 aylıkken geldi. Tıpkı kedi gibi ufaktı. Biz onu kedi gibi sütle besledik ve büyüdü. Aradan geçen 9 yıllık zamanda Çelik de eşsiz kaldı. Ona eş bulabilmek için de yine yurt dışındaki hayvanat bahçelerinden haber bekliyoruz.'' -İşte hendek, işte deve- Hayvanat bahçesinde bulunan develer de aslında yetkililere bir deyimi de kanıtlayan bir gelişme yaşattı. Çevresi tel örgülerle çevrili alanlarının dışına ısrarla çıkmaya çalışan develer, buraya bir hendek kazılmasıyla beraber artık bunu yapamamaya başladı. Hendekten geçemeyen develer, ''deveye hendek atlatma'' deyimini böylece ispatlayarak doğruluğunu gösterdi.