Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Sakıp Sabancı tarafından başlatılan ve kendisinin vasiyetiyle Sabancı Vakfı tarafından sürdürülen "Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri", bu yıl 25'inci kez sahiplerini buldu.

Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilen törende, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin (MSGSÜ) 2017-2018 akademik yılı sonunda resim, heykel ve geleneksel Türk sanatları bölümlerinden ilk üç derece ile mezun olan başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törene Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr.h.c. Dilek Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Zerrin Koyunsağan ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın yanı sıra iş, sanat ve akademi camiasından önemli isimler katıldı.

"25. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri" töreninde resim bölümünden Aysun Telli, Emine Altun ve Eyüp Çakmak, heykel bölümünden Emrah Önal, Nermin Ayşim Kahveci ve Berka Kınay, geleneksel Türk sanatları bölümünden ise Gülderen İlhan Resmi, Hürriyet Gençbay ve İlksen Biçer'e, "Sakıp Sabancı Sanat Ödülü" verildi.

240 Cumhuriyet altını değerinde ödül

Öğrencilere toplam 240 Cumhuriyet altını değerinde para ödülü verilen tören, ödül alan öğrencilerin eserlerinin yer aldığı ve ödüllerin 25 yıllık yolculuğunu anlatan iki sergiye de ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte Gülce İnceler, Seher Karabiber, Ceren Altınel ve Zeynep Bölük'ün yer aldığı MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Flüt Dörtlüsü de ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan bir konser verdi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. h. c. Dilek Sabancı, törende yaptığı konuşmada, babası Sakıp Sabancı'nın sanata ve sanatçıya çok değer verdiğini, sanatçıların ni ve başarılarının ödüllendirilmesini istediğini söyledi.

25 yılda 225 genç sanatçı ödüllendirildi

Sakıp Sabancı'nın yaşaması halinde bu yıl 85'inci yaşını kutlayacağını hatırlatan Dilek Sabancı, "Eminim, aynı heyecanla bizlerle olacak ve genç sanatçıları alkışlayacaktı. Bizler onun arzusunu devam ettiriyor, vasiyetine sahip çıkıyoruz. Her yıl burada ödül alan gençlerin heyecanını onun adına paylaşıyoruz. 25 yılda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan 225 genç sanatçıyı 6 bin Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdik ancak daha önemlisi burada başarılarına tanıklık ettik ve onları birlikte alkışladık." ifadelerini kullandı.

Sabancı, kariyerlerinin başındaki genç sanatçılara bu ödülün uğur getirmesi temennisinde bulunarak, onların sanat hayatları boyunca önemli başarılara imza atarak kendilerini gururlandıracaklarına inandığını dile getirdi.

MSGSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kayhan Ülker de Cumhuriyet'in bilim ve sanat olmak üzere iki kanadı olduğunu belirtti.

Öğrencileri birer sanatçı ve bilim insanı olarak yetiştirdiklerine işaret eden Ülker, MSGSÜ mensupları ve mezunlarının sanat ve bilim alanında ülkeye yaptıkları katkıların gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Sanatın ve sanatçının emekliliği olmaz"

Ülker, Sakıp Sabancı'nın sanatın ve sanatçının toplumların zenginliği olduğuna inandığını belirterek, "Sanatçının var olabilmesi için aldığı eğitim kadar içinde bulunduğu toplumun sanata açık olması, sanatçıya değer ve destek vermesiyle mümkündür. Bu nedenle sanatçının yaşaması ve sonrasında bağımsızlığını koruması için kurumsal desteklerin olduğu kadar sanatseverlerin maddi ve manevi desteği yadsınamaz." diye konuştu.

Ödüllerin genç sanatçılar için önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkati çeken Kayhan Ülker, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki öğrencilerimizin çıraklık aşamasında ustalarıyla ilk temasını sağlayan okulumuz ve sürdürdüğü sanat eğitimi, sanatın büyüleyici atmosferi ve bu atmosfere atılan ilk adım asla unutulmaz. Yine biliyoruz ki sanatın ve sanatçının emekliliği olmaz. Bir meslek olarak sanat hayatına atılan ilk adım ve ilk ödül ise öğrencilerimizin mesleği hissedebilecekleri asıl mezuniyetleridir."