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Dünya

SAKİNE'NİN BASKI UNSURU OLARAK KULLANILDIĞI İDDİASI TAHRAN (A.A)

03 Kasım 2010 16:45

-SAKİNE'NİN BASKI UNSURU OLARAK KULLANILDIĞI İDDİASI TAHRAN (A.A) - 03.11.2010 - İran Dışişleri Bakanlığı, Batının, recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammedi Aştiyani ile ilgili durumu İran'a baskı unsuru olarak kullandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mehmanparast, "Batı ülkelerinin, suç işleyen ve eşine ihanet eden Sakine Muhammedi Aştiyani ile ilgili durumu bir insan hakları davasına dönüştürerek küstahlık yaptığını" söyledi. Sözcü, "Sakine ile ilgili durumun Batı ülkelerinde kadın özgürlüğünün sembolü yapıldığını, Batı ülkelerinin küstahça Sakine'nin serbest bırakılmasını istediklerini ve basit bir kamu hukuku dosyasını İran'a yönelik bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalıştıklarını" belirtti. Almanya merkezli Recme Karşı Uluslararası Komite, Aştiyani'nin bugün idam edilmediğini, infaz saatinin geçtiğini, ancak tehlikenin devam ettiğini açıklamıştı. İnsan hakları örgütleri, İran'ın, önce recm cezasına çarptırılan, ancak uluslararası baskılar yüzünden recm cezasından vazgeçilen Aştiyani'yi cinayet suçundan bugün asmayı planladığını iddia etmişti.  2 çocuk annesi Aştiyani, kocasının ölümünden sonra iki kişiyle birlikte olduğu gerekçesiyle 2006'da recm cezasına çarptırılmıştı.  Kocasını öldürmekle de suçlanan Aştiyani'ye verilen recm cezası, başta ABD ve İngiltere olmak üzere uluslararası toplumun büyük tepkisini çekmişti.

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